Скандальное интервью «Спутнику»: Репс признала свою ошибку и попросила прощения

«Мне очень жаль и я извиняюсь за возникшее недоразумение. В действительности ошиблась, давая комментарий Postimees. Хочу подчеркнуть, что не поменяла мнение в отношении "Спутника" и я не собираюсь его менять. Кажется, сейчас этот портал получил больше внимания, чем он того стоит», - сказала Репс, комментируя возникший скандал вокруг данного «Спутнику» интервью.

Министр добавила, что не хочет себя оправдывать, но уточняет для ясности, что давала в тот день интервью десяти различным изданиям, поэтому она была рассеяна и не среагировала на то, что среди них также был «Спутник».