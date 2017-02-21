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Жителя Пярнумаа взяли в рабство, чтобы получить на его имя кредиты

Йозеп Вярк
Йозеп Вярк
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«Я его очень боялся и делал все, что он приказывал», - признался мужчина, который более двух месяцев находился в рабстве у случайного знакомого. «Я не был с этим (рабством – Й.В.) согласен и сопротивлялся. Я хотел домой», - сказал Андрес (имя жертвы изменено с целью его защиты – Й.В.) в июне прошлого года полицейским, которые хотели допросить его в качестве потерпевшего. И хотя изначально его подозревали в краже, в итоге сыщики вышли на след невероятного преступления.

«Но мое сопротивление закончилось тем, что Ингвар Каниуссааре усадил меня в машину и отвез в лес. На улице было темно и я не знал того места, куда мы приехали. В лесу Ингвар Кауниссааре взял алюминиевую палку и стал меня бить. Он бил меня по левой стороне спины, по левой ноге и по лицу. /…/ Когда Ингвар ударил меня палкой, я упал, и он продолжил меня бить. /…/ После того, как Ингвар Кауниссааре избил меня палкой, я стал его очень бояться и делал все, что он приказывал».

Так Андрес описывает, каким образом его случайный знакомый Ингвар Кауниссааре (22) взял его в рабство. Рассказ о том, как взрослый, на шесть лет старше своего обидчика мужчина находился в рабстве так ужасен, что даже случайно оказавшись на свободе, он не решался бежать. Но давайте вернемся к тому моменту, когда Кауниссааре и Андрес познакомились.

Сразу после полуночи 1 июля 2014 году полиция остановила на трассе Аудру-Тыстамаа-Нурмси мотороллер. За рулем мотороллера находился Андрес и он был пьяным. Пьяным настолько, что этого хватило для возбуждения уголовного дела. Пярнуский уездный суд отправил его в Таллиннскую тюрьму на четыре месяца – подумать над своим поведением.

В то же время в тюрьме находился Ингвар Кауниссааре, которого Пярнуский уездный суд отправил за решетку за кражу. Она не была первым и, как теперь стало известно, далеко не последним преступлением. Мужчины из Пярнумаа – Андрес и Кауниссааре – сидели вместе пять дней. Так они познакомились. После этого Кауниссааре перевели в Йыхвискую тюрьму. Андрес отсидел свой срок до конца и вернулся домой – в одну маленькую пярнумааскую деревню, где он жил с мамой.

Двумя годами позже, в последние дни апреля 2016 года, Кауниссааре появился у дверей дома Андреса. Он предложил Андресу работу в Финляндии. Андреса это заинтересовала, и они поехал с Кауниссааром в Пярну. Кауниссааре привел Андреса в дом, где с ним жили его сожительница и ребенок.

Семья Кауниссааре жила в двухэтажном доме в Пярну, где они снимали комнаты на первом этаже. Хозяин дома жил там же. Кауниссааре провел Андреса на второй этаж, где были ремонтирующиеся комнаты. В это же время в доме находился друг хозяина, который после одной попойки остался ночевать.

Через несколько часов произошло то, что описано в начале этой истории – избиение в лесу. Кауниссааре избил Андреса и притащил его обратно в дом. Андрес поднялся на второй этаж и лег спать. Проснувшись утром, он встретил друга хозяина, которому ни о чем не решился рассказать – его дух и способность сопротивляться на тот момент уже были сломлены.

Увидев на лице Андреса следы побоев, друг хозяина дома попытался узнать, что случилось у Кауниссааре. Но тот придумал какую-то историю. На следующий день друг хозяина ушел. Не ставя в известность хозяина дома, Андреса закрыли в одной из комнат. Теперь он был не только сломан морально, но и оказался в физическом рабстве.

Кауниссааре кормил его один раз в день, воду приносил в бутылке. По словам Андреса, он постоянно был голодным. Его даже не пускали в туалет, поэтому писать ему приходилось в бутылку. В туалет он попал только тогда, когда ему понадобилось по большому – тогда Кауниссааре его выпустил.

Со временем комната наполнилась бутылками с мочой, вонь стояла сильная. Пах и сам Андрес – он оставался в той же одежде, в которой вышел из дома, а мыться его пускали редко.

Через три недели Кауниссааре сделал то, для чего он взял Андреса в рабство. Он хотел получить на его имя кредит и технику, которую намеревался тут же продать.

В первый раз они поехали на машине в таллиннский торговый центр «Мустика». Это было 19 мая. Сначала Андрес по приказу Кауниссааре купил в Tele2 телефон в рассрочку, а после оформил договор с OÜ Koduliising, чтобы купить телевизор.

Понятно, что Андрес этих вещей не получил, а плана возвращать деньги у Кауниссаара не было. С техникой они вернулись в Пярну, и больше ее Андрес не видел.

Вернувшись домой, мужчины обнаружили, что хозяин сменил замок на двери той комнаты, в которой держали Андреса, и больше Кауниссааре туда попасть не мог.

Но это ему не помешало: он поместил Андреса в другую, еще более худшую комнату, которую он также запирал. Там был только матрас.

На следующий день Кауниссааре отвез Андреса в Максимаркет, где приказал ему оформить карточку Säästukaart Pluss. С нее он тут же снял 200 евро и отдал их Кауниссаару. Через три дня они поехали в Хаапсалу, где Кауниссааре заставил Андреса взять телефон в представительстве Elisa.

Еще через день, 24 мая, Кауниссааре взял на имя Андреса кредит на 1000 евро в фирме Credit24. Для того чтобы его получить, ему пришлось отвезти Андреса в Пярнускую почтовую контору для установления личности.

После этого Кауниссааре взял паузу на месяц. 17 июня он отвез Андреса в Пярнуское представительство фирмы Ramirent, где на имя Андреса в аренду были взяты мотопила и диски. Через несколько дней Андреса отвезли в очередной магазин техники, но там ему больше кредита не дали, поскольку у него возникли первые проблемы с платежами.

За это время Андрес узнал, как можно выходить из комнаты. Так он смог сам ходить в туалет и на улицу, но плана сбежать у него не возникло. Он слишком боялся Кауниссааре и небезосновательно: однажды, когда он сам вышел из комнаты и попался Кауниссааре, тот разбил ему бровь.

Но однажды хозяин дома обнаружил Андреса и велел ему убираться. Андрес сказал, что он боится уйти, поскольку Кауниссааре знает, где он живет – он придет и побьет его - но хозяин дома настаивал на своем.

«Мне показалось, что Андрес полностью зависел от Ингвара. Он был как раб», - вспоминает тот день хозяин дома. Это было 13 июля.

После побега, Андрес какое-то время бродяжничал, поскольку у него не было денег. Ночевал в парке и проводил дни, где придется. Но однажды он все же добрался до дома.

Полиция начала раскручивать эту историю после того, как к ней обратился Ramirent, поскольку Андрес не вернул рабочие инструменты. Это было через две недели после побега Андреса, то есть в конце июля. Сначала Андреса пригласили на допрос в качестве подозреваемого, но, когда он открыл рот, история оказалась крайне занимательной.

В ходе следствия было допрошено много людей, в том числе, и сожительница Кауниссааре, хозяин дома и его друг, которые видели Андреса. И хотя сложно понять, почему они не видели, что Андрес стал рабом Кауниссааре, есть в этой истории нюансы, которые скорее подтверждают их невиновность, но не обо всем можно написать в газете.

Ясно то, что они время от время сталкивались с Андресом, но невозможно установить, знали ли они о том, в каком положении тот находился. Более того, Кауниссааре был агрессивным не только по отношению к своему рабу.

Это подтвердил и прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Гарди Андерсон, по словам которого, свидетели узнали об Андресе случайно: «Данных о том, что их показаниям нельзя доверять, не установлены».

Сам Кауниссаару свой вины не видит, то рассказал сыщикам другую историю, которая не совпадает с показаниями Андреса, сожительницы Кауниссааре и хозяина дома. Тем не менее, в суде он согласился с договорным производством и обвинением в торговле людьми, мошенничестве и краже (он украл строительную технику у хозяина дома).

За все эти преступления ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок в два года и восемь месяцев. Суд удовлетворил и все гражданские иски пострадавших от мошенничества фирм, а значит, после освобождения из тюрьмы, ему нужно будет самому выплатить все долги.

По словам Андерсона, Кауниссааре не сделал ничего, чтобы отправить Андреса на работу в Финляндию, как он обещал: «Принимая во внимание его прежние деяния, видно, что это человек, который и раньше при посредничестве других людей, или используя других людей, совершал подобные преступления. Поэтому есть основание считать, что он изначально ставил себе цель совершать преступления через потерпевшего».

Редакция пыталась связаться с Андресом, но нам это не удалось. Но мы поговорили с его матерью, по словам которой, сын не рассказал ей всего, что с ним произошло за эти два месяца.

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