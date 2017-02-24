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Фото: в свете скандала с Майкен в Таллинне собрались врачи и педагоги по вокалу

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Сегодня в Таллинне собрались педагоги по вокалу, врачи и другие специалисты, чтобы в свете так называемого скандала с Майкен обсудить различные голосовые техники, сообщает Postimees.

В течение дня обсуждались современные направления в вокальной педагогике и проблемы с голосом у певцов. Среди прочих выступали директор музыкальной школы имени Георга Отса Аарне Салувеер, представитель школы WAF, в которой руководит Майкен, Берт Принги и врач Ида-Таллиннской центральной больницы Юлле Кирсс.

Напомним, что в середине января главной героиней передачи «Радар» на Kanal2 стала педагог по вокалу Майкен (настоящее имя – Кадри Коппель), которую обвинили в том, что она портит голоса молодым талантам. Майкен, использующая в своей музыкальной школе WAF нетрадиционную методику обучения CTV, подверглась нападкам конкурентов. Эстонские коллеги посчитали ее стиль обучения вредным для голоса и обратились с коллективным письмом в газету Eesti Ekspress.

На защиту Майкен встали многие известные артисты Эстонии, например, Рольф Роосалу, Отт Лепланд, Юри Поотсманн и другие. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАврачиголосмузыкапедагогпроблемыскандал
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Известный педагог по вокалу из Эстонии – Майкен – использующая в своей музыкальной школе WAF нетрадиционную методику обучения CTV, подверглась нападкам конкурентов. Ее стиль обучения считают вредным для голоса, об этом сообщает передача «Радар» на Kanal 2.
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