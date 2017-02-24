Фото: в свете скандала с Майкен в Таллинне собрались врачи и педагоги по вокалу

В течение дня обсуждались современные направления в вокальной педагогике и проблемы с голосом у певцов. Среди прочих выступали директор музыкальной школы имени Георга Отса Аарне Салувеер, представитель школы WAF, в которой руководит Майкен, Берт Принги и врач Ида-Таллиннской центральной больницы Юлле Кирсс.

Напомним, что в середине января главной героиней передачи «Радар» на Kanal2 стала педагог по вокалу Майкен (настоящее имя – Кадри Коппель), которую обвинили в том, что она портит голоса молодым талантам. Майкен, использующая в своей музыкальной школе WAF нетрадиционную методику обучения CTV, подверглась нападкам конкурентов. Эстонские коллеги посчитали ее стиль обучения вредным для голоса и обратились с коллективным письмом в газету Eesti Ekspress.

На защиту Майкен встали многие известные артисты Эстонии, например, Рольф Роосалу, Отт Лепланд, Юри Поотсманн и другие.