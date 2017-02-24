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Российский оппозиционер Дадин вышел на свободу2

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Осужденный за нарушения правил проведения митингов Ильдар Дадин освобожден из колонии в Алтайском крае. Об этом ТАСС сообщила его супруга Анастасия Зотова.

"Ильдара выпустили. В ближайшее время мы решим, как поедем домой. Может на поезде поедем в связи с тем, что билеты дорогие", - сказала она.

Зотова с 23 февраля находилась у здания колонии в Рубцовске, где Дадин отбывал наказание.

После своего освобождения Дадин ответил на вопросы встречающих его журналистов, а затем уехал.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) отметили, что активист был освобожден из колонии в Алтайском крае сразу же, как только туда поступило решение Верховного суда.

Решение Верховного суда РФ о немедленном освобождении Дадина с пометкой "СРОЧНО" поступило в ИК-5 в Рубцовске 26 февраля, согласно печати канцелярии колонии на документе.

Вопрос о компенсации 

Адвокат Дадина  Ксения Костромина отметила, что ее клиент в ближайшее время обсудит вопрос о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. 

"Пока рано говорить по поводу компенсаций, ведь нам необходимо всем встретиться и обсудить этот вопрос. Скорее всего, это случится на следующей неделе. Тогда мы будем готовы прокомментировать данную тему", - отметила защитник.

О деле Дадина 

Верховный суд РФ по представлению председателя Вячеслава Лебедева 22 февраля пересмотрел приговор Басманного суда Москвы в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить, а Дадина освободить из колонии, куда он был этапирован для отбытия наказания. Также суд признал за активистом право на реабилитацию. Решение Верховного суда РФ вступило в законную силу и не подлежит обжалованию. 

Статья 212.1, по которой был осужден Дадин, введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 10 февраля Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина будет пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста: 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. Дадин являлся первым и единственным, кто был осужден по данной статье.

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Верховный суд РФ освободил Ильдара Дадина 1

Верховный суд Российской Федерации отменил приговор Ильдару Дадину и постановил отпустить его из колонии после того, как заместитель генпрокурора России Леонид Коржинек попросил ВС РФ отменить приговор, освободить активиста и признать его право на реабилитацию. С таким заявлением представитель обвинения выступил в среду, 22 февраля, на заседании суда.
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