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Гипноз и запугивание онкологией: цыганка пыталась развести посетительницу Sikupilli на 200 евро

Rus.Postimees.ee
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Мошенники подстерегают доверчивых людей на каждом углу – они пишут письма по электронной почте, звонят и посылают SMS или подходят прямо на улице. После таких встреч обманутые граждане и сами не могут вспомнить, как собственноручно отдали кровные совершенно незнакомому человеку. Почему одни люди доверчивее других, какие уловки используют всевозможные вымогатели и куда обращаться, если вы стали жертвой преступников, разбиралась «МК-Эстония».

«Мы с мужем пошли в торговый центр Sikupilli, он отправился по своим делам, а мне конкретно ничего не надо было, поэтому я ходила между полками, смотрела книги. Ко мне подошла приятной внешности женщина с большими карими глазами и спросила, где здесь книжный магазин. Я ответила, но она не ушла. Сказала, что обычно не подходит к незнакомцам, но, если у меня есть время, она хотела бы мне кое-что сказать. Я человек открытый, поэтому не смогла отказать», – рассказывает свою историю Нелли.

Дорогое лечение

Незнакомка, похожая внешне на цыганку, стала говорить ей, что видит, что Нелли очень хороший человек, но чувствует, что в груди ее что-то беспокоит. Нелли ответила, что у нее все хорошо и ничего не болит. Но цыганка продолжила разговор, рассказала, что сама является сильным экстрасенсом и приехала просто в гости из Санкт-Петербурга.

«Она говорила очень мягко, не давила, а потом спросила, не было ли в моей семье такого, что кто-то умер от рака, – вспоминает Нелли. – Но сейчас в Эстонии практически у каждого кто-то из близких умер от онкологии. Я, конечно, ей сказала, что у меня умерла мама. Сейчас уже, возвращаясь мысленно назад, я понимаю, что сама рассказала ей все, что она хотела узнать».

Цыганка предложила Нелли свою помощь, позвала посидеть в кафе, но тут как раз женщине позвонил муж. Незнакомка сразу испугалась и попросила мужу об их разговоре ничего не рассказывать.

«Она прицепила мне на руку какой-то браслет, сказала, что поможет мне и вылечит меня. Так как она не начала разговор с денег, а сказала, что хочет мне помочь, я как-то сама на все соглашалась, – объясняет Нелли. – А потом очень плавно она перешла к тому, что за все, что она сделала, сняла с меня болезни, я должна отдать ей 200 евро. Я в жизни не ношу наличные с собой, и только тогда я подумала, что неужели сейчас меня разведут на деньги, и я сама их отдам. Когда цыганка просила у меня ручку, то видела, как я ищу ее в сумке, и видела, что у меня большой красивый кошелек, так что поняла, что деньги у меня есть».

Нелли пообещала, что снимет деньги в банкомате, но к тому моменту уже все поняла и поспешила к мужу. Цыганка тем временем спряталась между торговыми рядами, чтобы супруг женщины ее не заметил. К счастью, Нелли все вовремя осознала и поспешила поскорее покинуть торговый центр, чтобы эта незнакомка или кто другой не успели увязаться следом. При этом женщина признает, что если бы цыганка попросила за свои услуги меньше, евро 20, и если бы деньги были в кошельке, то Нелли бы их отдала. Просто потому, что незнакомка сумела расположить к себе и говорила очень уж проникновенно.

Древнейший способ обмана

Специалист по нейролингвистическому программированию Сергей Присяжный рассказывает, что психологические техники манипуляции человеком известны людям уже более 2000 лет. Считается, что обычному гипнозу поддается около 30% людей, а вот попасть под чужое косвенное влияние могут многие.

Уличный гипноз, или, как его еще называют, цыганский гипноз, по словам Присяжного, как раз основан на принципах косвенного влияния на психику человека. Мошенники с помощью специальных приемов и манипуляций на короткое время лишают жертву воли, вводя ее в особое трансовое состояние. В этом состоянии человек теряет критический сознательный контроль ситуации и становится легкой мишенью для различного рода воздействий.

«Это может произойти где угодно – на пляжах, вокзалах, в аэропортах, поездах, на рынках, в торговых центрах или просто на улице. Для начала мошенники тщательно выбирают жертву – человека, находящегося в рассеянном состоянии внимания: просто гуляющих зевак, озабоченных чем-то, уставших, пьяных, людей в хорошем или плохом настроении и так далее. Также знаком для мошенника становятся расширенные зрачки глаз, которые говорят, что человек «ушел в себя», – перечисляет специалист.  

Он поясняет, что особенно легко манипулировать уставшими людьми, так как чтобы решить умственную задачу, мозгу нужна энергия, но когда энергии не хватает, мозг идет по пути наименьшего сопротивления и слушает чужие советы и указания.

Зацепить и обмануть

«Мошенники, особенно уличные, пытаются сразу надавить на важные человеческие ценности, используя такие слова, как „дети“, „болезни“, „семья“, – утверждает Сергей Присяжный. – Но не стоит думать, что жертвой мошенников могут стать только юные девушки, пенсионеры и люди, у которых случалось что-то плохое. Попасть под влияние чужой воли может практически каждый, независимо от возраста, жизненного опыта и интеллекта. Главное – завязать разговор, „зацепить“ вас.  Пройдете, не взглянув, скептически улыбнетесь, и вас уже не обманут».

Читайте статью целиком на mke.ee.

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