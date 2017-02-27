Видео: почему многие люди до сих пор подают декларацию о доходах в бумажном виде?

«Порядка пяти процентов людей представляют декларацию на бумажном носителе, - отметил ведущий специалист отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента Ханнес Удде. - В основном это люди, у которых нет выхода в интернет, либо они просто боятся заполнять декларацию в Сети». Удде добавил, что большая часть посетителей бюро обслуживания - пенсионеры и люди, для которых эстонский язык не является родным.

В интервью некоторые люди отмечали, что работают в Финляндии, поэтому пришли в бюро, чтобы уточнить некоторые нюансы при заполнении декларации.

Удде также сообщил, что в 2000 году, когда появилась подавать декларацию в электронном виде, ей воспользовались лишь пять процентов людей, а остальные подавали декларацию о доходах в бумажном виде.