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Видео: почему многие люди до сих пор подают декларацию о доходах в бумажном виде?

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Несмотря на то, что многие люди предпочитают подавать декларацию о доходах в электронном виде, имеется довольно большое количество жителей Эстонии, которые предпочитают заполнять "бумажную" декларацию в бюро обслуживания Налогово-таможенного департамента, пишет Tarbija24.

«Порядка пяти процентов людей представляют декларацию на бумажном носителе, - отметил ведущий специалист отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента Ханнес Удде. - В основном это люди, у которых нет выхода в интернет, либо они просто боятся заполнять декларацию в Сети». Удде добавил, что большая часть посетителей бюро обслуживания - пенсионеры и люди, для которых эстонский язык не является родным.

В интервью некоторые люди отмечали, что работают в Финляндии, поэтому пришли в бюро, чтобы уточнить некоторые нюансы при заполнении декларации.

Удде также сообщил, что в 2000 году, когда появилась подавать декларацию в электронном виде, ей воспользовались лишь пять процентов людей, а остальные подавали декларацию о доходах в бумажном виде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдекларация о доходахналогово-таможенный департаментханнес удде
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