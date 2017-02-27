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Самолет упал на жилые дома в Калифорнии: есть погибшие

Rus.Postimees.ee
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Четыре человека погибли, еще два получили ранения в понедельник после того, как небольшой самолет упал на жилые дома в американском городе Риверсайд (штат Калифорния). Такие уточненные данные представил начальник городского пожарного управления Майкл Мур. Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших, пишет ТАСС.

"Обнаружены тела четырех человек", - заявил Мур. По его словам, на борту воздушного судна находились пятеро: двое супругов и трое подростков. По имеющимся данным, они возвращались с мероприятия, которое проходило в расположенном неподалеку парке развлечений "Диснейленд.

Одна девочка-подросток получила при катастрофе лишь незначительные травмы. Серьезные ранения получил человек, находившийся в одном из домов, на которые упал самолет. Оба пострадавших доставлены в больницу.

Как ранее сообщалось, легкий двухмоторный самолет Cessna 310, направлявшийся из муниципального аэропорта в Риверсайде в Сан-Хосе, рухнул через несколько минут после начала полета. После катастрофы начался пожар. Два частных дома, на которые упало воздушное судно, охватило пламя, они практически полностью уничтожены. На борьбу с огнем были направлены несколько пожарных бригад.

Причины крушения неизвестны. Федеральное авиационное управление (ФАУ) начало расследование происшествия.

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