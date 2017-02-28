Среда, 1. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Глава МИД Эстонии: Россия поддается сдерживанию5

BNS
BNS
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По словам главы МИД Эстонии Свена Миксера, российское руководство ведет себя рационально, а это означает, что НАТО своими действиями может сдерживать российскую агрессию.

«Мы не считаем, что российское руководство ведет себя иррационально. И поскольку Россия не является иррациональной, она поддается сдерживанию, - сказал Миксер в среду после прошедшей в Таллинне встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем. - Это значит, что если рациональное сообщество, НАТО, Европа будут подавать четкий и однозначный сигнал и демонстрировать свою общую преданность защите нашего региона, эти риски можно будет предупредить и предотвратить», - добавил Миксер.

«Это именно то, что НАТО делает, последовательно выполняя принятые на саммитах в Уэльсе и Варшаве решения. Сейчас создается новое сдерживание НАТО в нашем регионе, в рамках которого Германия будет действовать в качестве рамочного государства в Литве, Великобритания в Эстонии, Канада в Латвии, США в Польше. Кроме того, непосредственно после направленной против Украины агрессии НАТО расширил несколько начатых ранее инициатив, например, охрану воздушного пространства Балтии, где Германия также является очень заметным и регулярным участником, в том числе на территории Эстонии», - пояснил Миксер.

«Все, что мы делаем, делается не для того, чтобы выставить против каждого российского подразделения, вертолета или танка равноценные силы, но для того, чтобы продемонстрировать эту позицию сдерживания, что мы едины и готовы вместе обеспечивать свою безопасность. Это несомненно повышает нашу уверенность и чувство безопасности», - сказал Миксер.

Миксер напомнил о действиях России в Грузии в 2008 году, а также агрессии против Украины в 2014 году и аннексии Крыма. «Мы можем рассмотреть в этом определенную закономерность, которая подтверждает нам, что лидеры России готовы для реализации своих политических амбиций использовать военную силу против своих соседей. Это ни в коем случае нельзя игнорировать», - отметил министр.

Миксер также отметил потребность в единстве и сотрудничестве для отражения попыток России с помощью методов информационной войны повлиять на демократические процессы в других странах.

«Это также тема, которая нуждается в четком осознании, единой реакции и месседже, что мы не готовы с этим мириться. Мы вместе защищаем свои интересы в области безопасности и суверенитет каждой страны-члена. Я считаю, что этого можно добиться, поддержание единства требует работы, но мы до сих пор справлялись с этим и справимся и впредь», - подчеркнул Миксер.

Потребность в отражении исходящего из России невоенного вмешательства в своем выступлении неоднократно подчеркнул и глава МИД Германии, который выделил в связи с этой темой тесное сотрудничество между Германией и Эстонией.

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Прошедшая сегодня пресс-конференция министров иностранных дел Германии и Эстонии оставила странное впечатление. Встреча за закрытыми дверями завершилась, а коллеги не нашли общего языка, кроме нескольких риторических вещей, вроде “солидарности”, “рисков” и прочих “озабоченностей”. 
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