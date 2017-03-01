Читатель спрашивает: нужно ли разрешение на строительство, если я хочу изменить планировку квартиры?

Отвечает аттестованный маклер Domus Kinnisvara Каупо Мыттус.

Вопрос звучит слишком расплывчато, однако если предположить, что вы хотите снести внутренние стены, отвечу так: в домах этого типа все стены являются несущими, поэтому прежде чем начать работы, следует обратиться с ходатайством на получение разрешения на строительство. К ходатайству требуется приложить проект.

Необходимо учитывать, что проект должен соответствовать предъявляемым к таким проектам требованиям и подготовлен профессиональным архитектором или инженером, имеющим лицензию на проектирование.