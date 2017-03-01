Видео: Роналду сделал дубль за три минуты и спас «Реал» от поражения

До 86-й минуты сливочные проигрывали со счетом 1:3, после чего получили право на пенальти, который реализовал португалец. Через три минуты Роналду головой замкнул подачу с углового.

В чемпионате Испании с 57 очками лидирует «Барселона». У «Реала», идущего вторым, на одно очко меньше и игра в запасе.