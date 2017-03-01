У Дмитрия Медведева нашлись яхты, усадьбы и виноградники в Тоскане

Расследование ФБК вылилось в почти 50-минутный фильм о богатствах Медведева, нажитых, как утверждают в фонде, на взятки олигархов и кредиты госбанков. Видео опубликовано на канале Навального на YouTube .

Как отмечает Навальный в своем блоге , сотрудники фонда раскрыли изощренную разветвленную коррупционную схему, при помощи которой Медведев обогащается. Авторы расследования выяснили, что существует сеть благотворительных и некоммерческих фондов, организованных доверенными лицами и родственниками Медведева. "Пожертвования" на них поступают от олигархов и из государственных банков. Получателями помощи выступают Медведев и его семья. На эти средства приобретается недвижимость и другая собственность, причем не только в России, но и за рубежом.

Всего, по данным ФБК, на фонды Медведева было переведено как минимум 70 миллиардов рублей деньгами и имуществом. На эти средства, в частности, были построены и содержатся поместье и агрокомплекс премьера в Мансурово, горная резиденция Псехако в Сочи, виноградники в Анапе и Тоскане (Италия), усадьба Миловка в Плесе Ивановской области.