Дизайн ванной комнаты для вашего ребенка

Ванная комната – это помещение, в котором ребенок с малых лет учится самостоятельно ухаживать за своим телом и лицом. Постарайтесь превратить процедуру чистки зубов, умывания или купания в увлекательную игру, советует Build-experts.ru.

Если у вас большая квартира или дом с несколькими санузлами, то ближайший к детской можно из нейтрального превратить в веселый, радостный и, конечно, удобный.

Разноцветные краски, рисунки, персонажи мультфильмов привлекут внимание и поднимут настроение ребенку. Дети обязательно вознаградят вас за те усилия, которые вы приложите к процессу превращения обычной ванной комнаты в детскую ванную.

Фото: build-experts.ru

Плитка для детской ванной в первую очередь должна быть безопасной и не должна быть серой, строгой и скучной. Если нет возможности делать специальный ремонт, подходящий интерьер для детской ванной комнаты можно создать, применив специальные наклейки на плитку.

Подробности превращения обычной ванной комнаты в детскую читаем ЗДЕСЬ.