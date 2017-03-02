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Банк: рост зарплат немного замедлится, а цены вырастут

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В прошлом году рост средней брутто-зарплаты ускорился до 7,6%. Рост скорректированной с учетом цен нетто-зарплаты был также быстрым, составив 7,5 процента.

Средняя брутто-зарплата за полный рабочий день составила в прошлом году 1146 евро, говорится в пресс-сообщении Swedbank.

Быстрый рост зарплаты вызван, главным образом, нехваткой рабочих рук. На повышение уровня зарплат повлиял также быстрый рост минимальной зарплаты и политические договоренности относительно зарплат учителей и медработников. Высокий уровень потребления позволяет предприятиям, ориентированным на внутренний рынок, повышать свои расходы на заработную плату. Различные премии и доплаты дополнительно повысили рост зарплат на 0,4 процентных пункта.

Быстрый рост зарплат положительно сказался на потреблении и накоплениях домохозяйств. Розничные продажи выросла в прошлом году на 6%. Более всего увеличились продажи механических транспортных средств и различных промышленных товаров. Вклады домохозяйств за год увеличились почти на 8%.

Средняя брутто-зарплата выросла во всех сферах деятельности. Как занятость, так и средняя зарплата в прошлом году быстро росли в сфере недвижимости, а также в сфере информации и связи. Причина, по-видимому, кроется в высокой активности рынка недвижимости и хороших экономических результатах в сфере инфотехнологий. Выше среднего рост зарплат был также в сельском хозяйстве, гостиничной сфере, в общественном питании, здравоохранении и образовании, где занятость менялась мало и даже сокращалась. Меньше всего повысились зарплаты в горной промышленности, что было вызвано низкой ценой на энергию в начале прошлого года.

В долгосрочной перспективе безудержный рост зарплат опасен для экономики, поскольку это снижает способность предприятий продавать свою продукцию на внешних рынках, инвестировать или накапливать резервы на трудные времена. Слишком быстрый рост зарплат оказывает, видимо, наибольшее давление на промышленные предприятия, открытые для внешней конкуренции. Ежемесячный опрос Института конъюнктуры показывает, что сейчас промышленные предприятия чувствуют себя увереннее, чем прежде, и оценивают свою конкурентоспособность выше, чем за последние два-три года. Поскольку оборот предприятий, благодаря росту количества заказов и повышению цен, в этом году должен вырасти, рентабельность предприятий в 2017 году, по-видимому, улучшится.

По прогнозу Swedbank, рост средней брутто-зарплаты в этом году составит 5%. Рост реальной покупательной способности наемных работников в этом году должен серьезно затормозиться, поскольку рост зарплат немного замедлится, а цены вырастут. По нашим прогнозам, нетто-зарплата, скорректированная с учетом цен, вырастет в этом году всего на 2% по сравнению с прошлогодним 7-процентным ростом. Рост потребления замедлится в меньшей мере, чем рост покупательной способности наемных работников. Это связано с повышением социальных пособий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАSwedbankбрутто-зарплатазарплатаконкурентоспособностьпромышленные предприятиярозничные продажисредняя зарплата
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