Государство сократило финансирование женских приютов: сколько жертв насилия не получат помощи?

Ситуация с насилием в семье с годами становится все проблемнее и проблемнее. Количество жертв не уменьшается, многим женщинам приходится спасаться от кулаков мужа бегством, и на этом фоне новость о том, что ряд приютов закрывается, шокирует.

Однако, как выясняется, в этой ситуации есть фирмы, которые чувствуют себя весьма вольготно. И не все так плохо.

Экономить на людях нельзя!

Помощь женщинам в Эстонии оказывают несколько организаций. Одна из них – Эстонский союз приютов (ЭСП). До этого много лет они помогали жертвам насилия в семье по всей Эстонии. Но с 1 января ряд их приютов по всей стране закрылись. И руководство винит в этом государство, которое выделяет приютам для женщин слишком мало денег.

В этом году государство предложило определенную сумму для каждого уезда и объявило конкурс. По словам руководителя ЭСП Эхи Рейтельман, эта сумма, по сравнению с предыдущим годом, существенно меньше. Особенно сильно это ударило по маленьким уездам, где суммы финансирования снизились порой и на 20 000 евро. И получилось так, что в Таллинне, Тарту, Ида-Вирумаа, Валгамаа и Йыгевамаа оказывать такие услуги выгоднее, чем в Вильяндимаа, Вырумаа или Пылвамаа. Но женщины от насилия страдают по всей стране.

Рейтельман также считает, что система госзаказов в сфере приютов не применима.

«Ведь это же люди, а не вещи! – убеждена она. – А сейчас получилось так, что в девяти уездах закрылись наши приюты и открылись приюты других фирм. Наши приюты были не согласны оказывать услуги за такие деньги. И женщинам, пострадавшим от насилия, нужно теперь привыкать к новым людям, которые будут заниматься их проблемами».

По ее словам, из-за этого существенно ухудшится и качество оказываемых услуг. Ведь если раньше они предлагали психологическое и юридическое консультирование пострадавших столько, сколько нужно, то сейчас, предполагает Рейтельман, количество консультаций существенно сократится.

«Ведь за те деньги, которые Департамент социального страхования выделил маленьким уездам, обеспечить женщин всеми необходимыми консультациями просто невозможно! – убеждена руководитель ЭСП. – У новых фирм основной упор идет на проживание, а в нем, по нашему опыту, нуждается всего 10% из обращающихся женщин».

По словам Рейтельман, еще один минус тех, кто выиграл конкурс, в том, что их юристы не представляют пострадавших женщин в суде. А это очень важно, ведь пострадавшая от физического или психологического насилия женщина нередко настолько сломлена, что не в состоянии связно говорить и аргументировано отстаивать свои права и права своего ребенка в суде.

«А вторая сторона, то есть мужчина, как правило, нанимает для себя адвоката и пытается еще и с юридической точки зрения сломить женщину и забрать у нее ребенка или снизить сумму алиментов до минимума», – поясняет Рейтельман.

Поэтому, убеждена она, очень важно на данных услугах не экономить. А то это непременно скажется и на качестве услуг помощи женщинам.

Кто и как помогает?

Максимально женщины могут находиться в приюте полгода. Но были случаи, когда жертва переночевала и на следующий день ушла – к друзьям, родственниками или сняла себе квартиру. Те, у кого проблемы с финансами, живут, пока не найдут себе другую жилплощадь. Некоторые получают комнату в социальном доме, другие успевают накопить и снять себе жилье.

«Мы не требуем, чтобы женщина сразу же уходила из семьи, если там происходит насилие, – подчеркивает Эха Рейтельман. – Потому что бывают случаи, когда невозможно сразу же разорвать все отношения.

Женщине нужно время, чтобы прийти в себя, подумать, как жить дальше. Некоторые получают в приюте поддержку и возвращаются обратно в семью, но знают, что это временно, и они просто собираются с силами, мыслями и копят финансы, чтобы вскоре уйти».

Специалист добавляет, что даже если женщина не нуждается в предлагаемом убежище или не живет больше в приюте, ей все равно помогают. Находятся на связи. Продолжают консультировать. Ходят, при необходимости, по инстанциям. Рассказывают, как себя вести, если насилие повторится. В общем, оказывают всестороннюю поддержку.

В чем же нуждаются женщины, пострадавшие от насилия? По словам представителя ЭСП, в первую очередь, в том, чтобы их просто выслушали и помогли словом. Возможно, потом, если женщина согласится на встречу, будет и психологическое, и юридическое консультирование. Но для начала женщине нужно просто выговориться – ведь о насилии в семье они, как правило, стыдятся рассказывать родственникам и близким. А со специалистом они могут обсудить, как дальше жить и какая помощь им нужна от приюта, местного самоуправления и государства.

Многие женщины, по словам Рейтельман, не готовы уходить из дома в приют. Или же у них нет такой необходимости – они живут на своей территории, просто идет, к примеру, бракоразводный процесс, и бывший муж или партнер применяет время от времени психологическое и моральное насилие с целью воздействовать на женщину. Или запугивает ее тем, что отберет у нее детей, если женщина не вернется домой. А также следит за ней на улице, на работе, возле школы ребенка, угрожает по телефону или через интернет-сообщения.

И нередко только со временем, когда женщина начинает доверять консультанту, наружу вылезают случаи реального жестокого насилия со стороны мужчины. Иногда выясняется, что женщине нужен даже не психолог, а психотерапевт. Нередко он бывает нужен также детям, которые видели, как папа издевается над мамой.

Эха Рейтельман подчеркивает: все услуги, которые жертвам оказывает государство через различные организации, должны быть бесплатны. И если в каком-либо приюте с вас требуют за проживание деньги, то это незаконно.

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