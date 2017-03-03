"Вчера они заблокировали дорогу на Мариуполь и дорогу на Курахово, это уже автомобильная блокада началась. Скоро Киев доиграется, что люди не смогут выезжать", - цитирует Захарченко "Интерфакс" .

Об этой угрозе упоминалось в объявленном непризнанными республиками Донбасса ультиматуме, где речь шла о радикалах, которые по указанию Киева заблокировали железнодорожные пути и угрожают блокадой автодорог, ведущих из подконтрольных ДНР районов Донбасса на Украину.

Захарченко также заявил, что жители Донбасса научились жить в блокаде со стороны украинских силовиков и теперь ДНР объявляет блокаду Киеву. "Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине".

Донецкое агентство новостей приводит другую цитату с пресс-конференции: "Нам Украина, для того чтобы выжить и жить нормально, не нужна. Это мы нужны были ей. Пускай они перекрывают все: автодороги, железнодорожные пути, минируют поля. Это все, на что Украина способна. Они с 2014 года научились скакать на Майдане, а теперь пусть учатся жить без света, тепла, скоро без продуктов, без зарплаты и без пенсий", - заявил Захарченко.

В конце января бывшие участники военной операции в Донбассе заблокировали грузовое железнодорожное сообщение Ясиноватая - Константиновка. Ясиноватая находится под контролем сепаратистов, Константиновка - под контролем Киева. Блокаду поддерживают депутаты Верховной Рады Егор Соболев и Семен Семенченко из оппозиционной фракции "Самопомощь". По их мнению, торговля с ДНР и ЛНР незаконна, а перевозки товаров являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, и власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Захарченко объявил о "конце украинской юрисдикции" в ДНР

В самопровозглашенных республиках Донбасса объявили, что если блокада не будет снята, то они введут внешнее управление на украинских предприятиях республики, что и было сделано 1 марта, по истечении срока ультиматума.

На пресс-конференции обсуждалось, как проходит "национализация" предприятий. Захарченко заявил, что при введении внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в ДНР были случаи саботажа: "Саботаж есть, но эти случаи не критичны. Благодаря четким слаженным действиям случаи минимизированы. Были случаи саботажа - на ДТЭК (ДТЭК Донецкоблэнерго) вывоз техники, но эти случаи не критичны".

Отвечая на вопрос, обращались ли к нему украинские олигархи после "национализации", Захарченко заявил: "Конец украинской юрисдикции на нашей территории".

Он отметил, что "введение внешнего администрирования связано с тем, что платили налоги Украине". "У нас много социальных программ, нужны средства. Мы воюем, страна должна развиваться. Они ввели блокаду, Порошенко тайно ввел ее, чтобы обескровить олигархов, а обескровил страну" (цитата по "Новостям Донецкой республики").

Заботу о выплате зарплат сотрудникам национализированных предприятий взял на себя специальный штаб. Как сообщила его член Ольга Позднякова, главная задача - защита прав работников. "Мы стремимся наладить конструктивный диалог с трудовыми коллективами, снять напряженность, которая неизбежно возникает в подобных ситуациях", - сказала Позднякова.

В состав штаба вошли 38 человек, среди которых представители трудовых коллективов, профильных профсоюзных организаций. На контроле у каждого находится по одному предприятию, они ежедневно докладывают о ситуации на них.

Украинский президент Петр Порошенко назвал национализацию предприятий доказательством "оккупации РФ", а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил в защиту действий самопровозглашенных республик: "В какой-то степени можно понять те действия, которые предпринимаются руководством этих регионов. Речь идет о жизни нескольких миллионов людей. Людям надо выживать".

Накануне, 2 марта, Петр Порошенко провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. "Имел место обмен мнениями и выражение взаимных озабоченностей в связи с эскалацией напряженности", - лаконично пересказали суть бесед в Кремле, уточнив, что их было несколько. Ранее в Кремле заявляли, что транспортная блокада со стороны Киева увеличивает напряженность в регионе и отдаляет реализацию минских соглашений.