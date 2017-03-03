Фото: что скрывают внутренние дворики Стокгольма

Площадь дома - всего 28 кв.м. По меркам большого города - это меньше, чем однокомнатная квартира, но он прекрасно смотрится, а двор является как бы логическим продолжением этого строения.

Фото: syndyk.by

Внутри все абсолютно по-скандинавски. Прохладные цвета, много белых, простых, но функциональных вещей. На стене традиционная белая плитка. Чтобы подняться на мансардный этаж, нужно пройти по деревянной лестнице, которой уже не один десяток лет. На верхнем этаже расположена просторная и светлая спальня.

Другие фото - ЗДЕСЬ.