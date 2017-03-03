Что нужно делать, чтобы к 30 годам стать миллионером?

1. Сосредоточьтесь на заработке

«При нынешних экономических условиях недостаточно просто копить, чтобы стать миллионером», – пишет Грант Кардоне, который прошел путь от постоянных долгов в 21 год до статуса миллионера к 30 годам – в первую очередь нужно сосредоточиться на том, чтобы планомерно и постоянно увеличивать свой заработок».

«Я зарабатывал 3000 долларов в месяц, а через девять лет получал по 20 тысяч долларов. Ищите способы для заработка – так вы научитесь контролировать доходы и находить возможности».

Конечно, легко говорить об этом, а в реальности все сложнее, но у большинства людей есть разные варианты. Вы можете прочитать о способах получать дополнительный доход, найти прибыльную подработку, создать источник пассивного дохода и начать бизнес.

2. Обеспечьте себе несколько источников дохода

Один из самых очевидных способов больше зарабатывать – найти дополнительные источники дохода.

Писатель Томас Корли в течение пяти лет изучал жизнь миллионеров и обнаружил, что многие из них имеют несколько статей доходов: у 65% – три источника, у 45% – четыре, у 29% – пять и более.

Этими источниками может стать сдача недвижимости в аренду, инвестиции в ценные бумаги или владение частью бизнеса. «Многие миллионеры из моего исследования предпочитают иметь три источника дохода, но чем больше их у вас будет, тем безопаснее будет ваше финансовое состояние», – пишет Корли.

3. Не храните деньги без дела, инвестируйте

Кардоне пишет: «Откладывать деньги стоит только для того, чтобы их инвестировать. Переводите свои накопления на защищенные и неприкасаемые счета. Не тратьте эти деньги ни на что, даже в экстренных ситуациях. Это заставит вас следовать первому совету, то есть увеличивать свои доходы. В последнее время по крайней мере два раза в год у меня вообще не остается свободных денег, потому что все излишки вложены в компании, и я не имею к ним доступа».

Инвестиции – это не так трудно и рискованно, как все привыкли думать. Самый простой способ начать – участвовать в программе пенсионных накоплений, если ваш работодатель предлагает такую, или найти программу самостоятельно.

Затем можно задуматься о создании индивидуального пенсионного счета, размер отчислений и налоговые условия в котором будут зависеть от вашего заработка. Если у вас все равно остаются свободные деньги, задумайтесь об инвестициях в бюджетные паевые фонды, которые рекомендует Уоррен Баффетт, или об использовании платформ онлайн-инвестиций, которые называют «робоконсультантами».

Самый легкий способ приучить себя постоянно откладывать деньги – автоматизировать этот процесс. Так вы даже не будете видеть своих отчислений и научитесь жить без этих лишних средств.

4. Не тратьте деньги на предметы роскоши

«Я не покупал себе дорогих часов и автомобилей, пока мой бизнес и инвестиции не стали генерировать несколько стабильных потоков прибыли, – пишет Кардоне. – Когда я стал миллионером, я все еще ездил на Toyota Camry. Пусть вас знают как классного специалиста, а не как любителя роскошных безделушек».

5. Измените свой взгляд на деньги

«Богатство начинается с вашего отношения к деньгам и к их заработку», – считает миллионер Стив Сиболд.

«Секрет успеха всегда заключался в одном: в отношении, – утверждает он. – Большинство людей считает, что невозможно разбогатеть без помощи извне, тогда как богатые люди знают, что все зависит только от нас самих».

6. Инвестируйте в саморазвитие

«Самые прибыльные инвестиции вы делаете в собственное будущее, – пишет Такер Хьюз, ставший миллионером в 22 года. – Читайте по полчаса ежедневно, слушайте полезные подкасты в транспорте и займитесь поиском ментора. Недостаточно быть специалистом в своем деле, нужно иметь широчайший кругозор и уметь вести разговор на любую тему, будь то финансы, политика или спорт. Впитывайте столько знаний, сколько сможете, и ставьте свое любопытство превыше всего остального».

Многие из самых успешных и богатых людей – увлеченные читатели. Например, Уоррен Баффетт, который около 80% своего рабочего времени уделяет чтению.

7. Ставьте себе цели и составляйте планы по их достижению

Если вы хотите больше зарабатывать, то нужно четко понимать свою цель и то, как вы будете идти к ней. Деньги не появляются просто так, для этого нужно потрудиться.

Богатые люди осознанно выбирают свой путь. Они вкладывают в это всю концентрацию, целеустремленность, знания и энергию. Как утверждает миллионер Т. Харв Экер, можно добиться всего, что угодно, если четко наметить свою цель и представлять, что нужно делать: «Люди не получают желаемое прежде всего потому, что они не до конца представляют, чего хотят. Богатые люди дают себе отчет в том, что хотят быть богатыми».

8. Общайтесь с людьми, которых вы уважаете

Эндрю Карнеги, который начинал с нуля и стал богатейшим человеком в США, называл главной причиной своего успеха один принцип под названием «Коллективный гений». Его суть в том, чтобы окружать себя одаренными людьми, разделяющими ваше мировоззрение, потому что сочетание нескольких умных и неординарных личностей порождает нечто, намного превосходящее возможности каждого из них в отдельности.

К тому же, люди многое перенимают у тех, с кем общаются, именно поэтому состоятельные люди стараются окружать себя людьми такого же уровня достатка.

«Чаще всего близкие друзья имеют примерно одинаковый уровень дохода, – утверждает Стив Сиболд. – Общение с более успешными людьми может изменить ход вашего мышления и привести к росту вашего благосостояния. Дело в том, что миллионеры относятся к деньгам не так, как средний класс, поэтому окружив себя состоятельными людьми, можно многому научиться».

9. Ставьте более смелые цели

«Моя самая большая ошибка из тех, что связаны с финансами – это слишком скромные цели, – пишет Кардоне. – Я советую вам стремиться не к миллионам, а к чему-то большему. Мир не испытывает нехватки денег, ему не хватает достаточно амбициозных людей».