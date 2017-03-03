Эстонская писательница поймана за рулем машины в криминальном опьянении

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры говорит, что 2 марта в 11.37 полиция остановила на 2-м километре дороги Валту-Кумма для проверки машину Volkswagen. У 49-летней женщины, которая была за рулем машины, было установлены признаки алкогольного опьянения, пишет Postimees.

Писательница Кати Саара Ватманн подтвердила, что действительно была пьяна за рулем. «Я получила свое наказание и раскаиваюсь в содеянном», - сказала Ватманн и добавила, что больше она эту тему не комментирует.

Для расследования случившегося было начать уголовное производство на основании параграфа о вождении транспортного средства в нетрезвом виде. Это означает, что у водителя было зафиксировано опьянение более 1,5 промилле.