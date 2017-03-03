Узнайте, имена каких депутатов Рийгикогу не сходили со страниц газет в феврале

По данным мониторинга СМИ и анализа Station.ee, вице-спикера Рийгикогу и члена Партии реформ Рыйваса СМИ в феврале упоминали 314 раз, его однопартийца и руководителя фракции Ханно Певкура 278, а члена Социал-демократической партии (SDE) и спикера Рийгикогу Эйки Нестора 232 раза.

Члена фракции Свободной партии и специальной комиссии по борьбе с коррупцией Артура Тальвика СМИ в феврале упоминали 169, члена фракции SDE и комиссии по окружающей среде Райнера Вакра 161, члена фракции Союза Отечества и Res Publica (IRL) и председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона 147, а члена фракции Партии реформ Кристена Михала 139 раз.

Член центристской фракции Мартин Репинский в феврале упоминался 122,

член реформистской фракции Юрген Лиги 115 раз, член фракции центристов Ольга Иванова и член IRL и председатель экономической комиссии Айвар Кокк по 112 раз, а реформист

Ээкри- Нийлес Кросс 100 раз.

Остальных депутатов Рийгикогу СМИ упоминали менее 100 раз.