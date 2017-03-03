Малайзия приняла решение выдворить из страны посла КНДР

"Мы ожидаем, что он покинет страну в течение 48 часов", - подчеркнул глава малайзийского внешнеполитического ведомства в опубликованном сегодня заявлении.

Ранее власти Малайзии уже обвиняли посла КНДР в нарушении дипломатической этики после жестких высказывания Кан Чхоля о ходе расследования смерти Ким Чен Нама. В частности, премьер-министр Наджиб Разак называл заявления посла КНДР "дипломатической грубостью".

Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. До этого он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб аэропорта с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся. После проведенной экспертизы министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам сообщил, что смерть Ким Чен Нама наступила в результате воздействия на него в аэропорту запрещенного нервно-паралитического вещества VX (Ви-экс).

КНДР отрицает причастность к инциденту с Ким Чен Намом. В опубликованном ранее сообщении информационного агентства ЦТАК его называют Ким Чхолем, по имени, указанном в документах, обнаруженных при Ким Чен Наме. "Американские и южнокорейские власти поспешили обвинить КНДР в смерти Ким Чхоля, утверждая, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом VX, - говорится в сообщении северокорейского агентства. - По сведениям известных специалистов-химиков, достаточно даже одной капли этого вещества, чтобы вызвать гибель десятков или сотен тысяч человек".