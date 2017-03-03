Полезно знать: какие продукты можно есть после истечения срока годности?

Яйца

Указанная на упаковке дата «годен до» довольно точная, но проверьте яйца до того, как выбросите их. Например, узнать свежие ли яйца можно опустив их в воду. Поместите яйца в глубокую емкость с холодной водой. Если они остались лежать на дне в горизонтальном положении, значит они очень свежие. Яйца, слегка приподнятые тупым углом кверху, – уже не первой свежести, но пока еще могут быть использованы в приготовлении горячих блюд. Всплывшие на поверхность яйца испорчены, и есть их нельзя

Молоко и йогурт

Игнорируйте дату «лучше употребить до» - если у молока и йогурта хороший вкус и запах, их можно употреблять. Молоко может хранится даже на неделю дольше, а йогурт и на две недели дольше, чем указано на упаковке. Если вы не выпьете молоко до истечения срока годности, заморозьте его. Также из уже просроченного молока или йогурта можно испечь блинчики.

Сыр

Если мягкий сыр стал плесневеть, его нельзя есть, а твердый сыр подходит для употребления, если плесень можно срезать. Твердый сыр можно сохранить дольше в глубокой заморозке.

Хлеб и булка

Если плесень черная, но хлеб надо выбросить. Белую или зеленую плесень можно срезать и поджарить хлеб, а потом смело есть.

Фрукты

Благодаря кислотности фруктов, большинство из них можно есть и после истечения срока годности. Надо просто срезать гнилые или плесневелые места. Фрукты также можно порезать на кусочки и поместить в глубокую заморозку, чтобы использовать их в дальнейшем.

Листовой салат и другие овощи

Салат дольше сохранится, если его вытащить из упаковки и поместить в воду. Твердые овощи, например, картофель, морковь следует хранить при комнатной температуре в коричневых бумажных мешках. Другие овощи можно хранить в холодильнике, чтобы они лучше сохранились.