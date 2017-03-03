Купленные в Rimi два банана и помидор привели к журналистскому расследованию: и все-таки – дурят покупателей или нет?

Совершавшая покупки в Rimi Монта захотела заплатить за два банана и один помидор в кассе самообслуживания, пишет Tarbija24 со ссылкой на TVNET. На экране отобразилось, что она должна заплатить за эти продукты 2 евро и 2 цента. Так как тут же же выяснилось, что для оплаты покупки в кассе самообслуживания необходима клиентская карта, она пошла в обычную кассу. Находясь в конце очереди, клиентка успела подготовить необходимую сумму, но какого же было ее удивление, когда продавщица попросила заплатить ее всего 1 евро и 83 цента.

«Цена такая, как показывает касса», - сказал кассир. Как отметила Монта, 19 центов – заметная разница для трех продуктов. «А если, например, человек покупает что-нибудь на день рождения? В таком случае он переплатит значительно больше», - рассказала девушка изданию Bez tabu. Журналисты сделали контрольную закупку в Rimi, и результат был таким же – в обычной кассе счет оказался меньше.

По словам пресс-секретаря Rimi в Латвии Инги Бите, в кассе самообслуживания товар взвешивают дважды – первый раз с помощью обычных весов, а второй раз на специально подставке, куда кладут уже отсканированный товар. Разницу в цене она объяснила «человеческим фактором». По словам пресс-секретаря магазина, кассир может положить товар на весы неправильно, но такие ошибки всегда происходят в пользу покупателя.

Журналисты Bez tabu провели такой же эксперимент в кассах Maxima, но там разницы в цене не было.