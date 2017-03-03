Олланд: единая система обороны может придать новый импульс проекту ЕС

«Оборона - это тема, которую сознательно обошли во время подписания Римских соглашений (заложивших основу ЕС). Единая Европа могла начаться с этого, но именно Франция не захотела этого в начале 1950-х годов. Сегодня же Евросоюз может перезапуститься через оборону: одновременно для обеспечения собственной безопасности и для того, чтобы действовать по всему миру, чтобы искать решение конфликтов, которые ему угрожают, у европейцев это должно быть приоритетом в сочетании с НАТО», - считает он.

НАТО и единая система обороны ЕС

Как подчеркнул Олланд, Европа по-прежнему нуждается в НАТО и альянс «ни коим образом не противоречит и не конкурирует» с предполагаемой единой системой обороны ЕС. «Он (альянс) основан на солидарности: когда одна страна подвергается нападению, все остальные должны оказать ей помощь. Президент (США Дональд) Трамп, как показалось, испытывал сомнения, однако в конечном счете он недавно подтвердил свою поддержку НАТО», - отметил французский лидер.

По его словам, сейчас речь идет о перераспределении между членами НАТО вклада в деятельность альянса. «Важна надежность партнеров. Франция заслуживает доверия, она, как и другие европейцы, оказывала поддержку Соединенным Штатам, в частности в Афганистане. У новой американской администрации также есть долг перед европейскими союзниками - это не только вопрос бюджета, это само понимание ценностей, которые мы несем миру», - сказал Олланд.

При этом он подчеркнул, что приход к власти в США Трампа ускорил движение ЕС к созданию собственной системы обороны. «Наша убежденность в этом сложилась еще до его (Трампа) избрания. Мы уже далеко продвинулись с Германией, однако правда, что объявление о самоустранении американцев повлекло за собой осознание ситуации: Европа должна избежать любой зависимости, которая бы поставила ее в подчиненное положение. Осознание этого есть, осталось реализовать его, улучшив координацию между нашими оборонительными программами, интегрировав наши вооруженные силы, усилив наши возможности по вооружению и ведению войсковых операций», - пояснил президент.

Участие Великобритании

Покидающая ЕС Великобритания, добавил Олланд, также могла бы принять участие в формировании континентальной оборонительной системы. «Франция и Соединенное Королевство имеют прочные отношения в сфере обороны, включая стратегическую область - силы ядерного сдерживания. Что касается обороны Евросоюза, не все страны ЕС обязаны в ней участвовать - у некоторых нет такой традиции, но дверь должна быть открыта для всех. Таким образом, я предлагаю структурированное сотрудничество для объединения стран, желающих двигаться гораздо дальше, и в моем понимании Великобритания, даже находясь вне ЕС, должна в этом участвовать», - полагает он.