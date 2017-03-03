Понедельник, 6. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Немецкие политики призвали Эрдогана извиниться за сравнение германской политики с нацистской

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Политические силы Германии возмущены высказыванием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сравнил германскую политику с нацистской. Министр юстиции Хайко Мас в воскресенье, 5 марта, назвал высказывания Эрдогана «подлыми, не поддающимися пониманию и неприемлемыми», а замглавы фракции «Христианско-демократического союза» (ХДС) в германском бундестаге Юлия Клёкнер указала, что президент Турции должен извиниться, передает NEWSru со ссылкой на DW.

Речь идет о заявлении, сделанном Эрдоганом на фоне конфликта вокруг турецкой политической агитации в ФРГ. 16 апреля в Турции пройдет референдум о введении президентской республики. В начале марта три немецких города - Кельн, Гаггенау и Фрехен - отказались предоставить площадки для агитации двум турецким министрам.

После отказа трех немецких городов проводить агитационные мероприятия президент Турции сравнил политику Берлина в отношении Анкары с политикой национал-социалистов. «Ваши методы ничем не отличаются от нацистских», - заявил он в воскресенье, 5 марта, в Стамбуле.

МИД Турции вызвал посла ФРГ в Анкаре для разъяснений. Официальный представитель турецкого президента назвал отмену выступлений министров «скандальным решением» и обвинил ФРГ в лицемерии и создании благовидных предлогов для нарушения свободы слова.

Агитация турецких политиков в Германии не запрещается как таковая, речь идет о соблюдении немецких законов и норм, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль. «Тот, кто хочет у нас выступать, не должен говорить то, что хотим услышать мы, но должен придерживаться наших правил», - написал глава МИД в статье, опубликованной 5 марта в газете Bild am Sonntag.

По словам немецкого министра, речь идет об уважении законодательства и общепринятых норм. «К взаимному уважению относится и соблюдение меры, и отказ от крайностей во время предвыборной борьбы с обеих сторон», - подчеркнул Габриэль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгерманияЗигмар Габриэльизвинениянацизмполитикареджеп тайип эрдогантурция
По теме
Эрдоган: политика ФРГ по отношению к Турции сравнима с нацизмом

Эрдоган: политика ФРГ по отношению к Турции сравнима с нацизмом 1

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что политика Германии по отношению к Анкаре сопоставима с нацистским режимом, передает РБК со ссылкой на ​Daily Sabah.
limon.ee
limon.ee
limon.ee
LIMON.EE
limon.ee
krasotka.ee
самое читаемое на limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
12:39
Кончаловский и Толкалина раскрыли истинную причину расставания
12:39
F-Secure: вредоносная программа может попасть на ваш смартфон и через Google Play
12:32
Странное видео: индюки водят хороводы вокруг дохлой кошки
12:27
Чтобы избавиться от седых волос, нужна только картошка!
12:25
Галерея и видео: Ану Саагим на выходных загуляла в коплиском баре. Когда она захотела в туалет, не поверила своим глазам
12:21
Немецкие политики призвали Эрдогана извиниться за сравнение германской политики с нацистской
12:16
Дороги с покрытием из солнечных панелей могут появиться и в Эстонии?
12:07
Ученые выяснили, как сделать кофе максимально полезным напитком
12:06
«Неужели человек не смотрит, что происходит на рынке?»
11:58
Пиар года: горячие танцовщицы устроили в финале Eesti Laul рекламную кампанию радио MyHits
11:57
Погода ухудшается: на Эстонию надвигаются метель и сильный ветер
11:51
Фото: советский город-призрак в Восточной Германии
11:44
Стыдоба! Девушка полностью разделась в клубе за 250 евро (видео)
11:35
Пограничники: выходить на лед Нарвского водохранилища опасно
11:31
Государственный план спасения возмутил медиков
11:30
Это открытие вас удивит: сколько времени нужно, чтобы влюбиться
11:25
Стали известны подробности ранения российского генерала в Сирии (1)
11:25
Фото: пропавший пупок Канделаки насмешил Сеть
11:11
Российский политолог: повторить 1917-й? Не можем и не хотим!
11:03
Хеймар Ленк: если сторонники Сависаара покинут Центристскую партию, правительство рухнет
Все новости
LimonЦеликом
В Москве умер актер Александр Кузнецов

В Москве умер актер Александр Кузнецов

Дима Билан серьезно болен и готовится к операции

Дима Билан серьезно болен и готовится к операции

Видео: женщине удалось запечатлеть агрессивного призрака в своей квартире

Видео: женщине удалось запечатлеть агрессивного призрака в своей квартире

12:39
Кончаловский и Толкалина раскрыли истинную причину расставания
12:25
Галерея и видео: Ану Саагим на выходных загуляла в коплиском баре. Когда она захотела в туалет, не поверила своим глазам
11:58
Пиар года: горячие танцовщицы устроили в финале Eesti Laul рекламную кампанию радио MyHits
11:44
Стыдоба! Девушка полностью разделась в клубе за 250 евро (видео)
KrasotkaЦеликом
Самый полезный десерт: как приготовить лимонный курд всего из трех ингредиентов

Самый полезный десерт: как приготовить лимонный курд всего из трех ингредиентов

Как прийти в форму к 8 Марта: простые советы

Как прийти в форму к 8 Марта: простые советы

Войти в тень

Войти в тень

12:27
Чтобы избавиться от седых волос, нужна только картошка!
12:07
Ученые выяснили, как сделать кофе максимально полезным напитком
5. мар
Ленивые вареники с творогом: пошаговый рецепт
5. мар
Маэстро, тушь!
SportsЦеликом
Британское антидопинговое агентство отказало в перепроверке проб четырехкратного олимпийского чемпиона

Британское антидопинговое агентство отказало в перепроверке проб четырехкратного олимпийского чемпиона

Нурмагомедов извинился перед болельщиками за срыв поединка с Фергюсоном

Нурмагомедов извинился перед болельщиками за срыв поединка с Фергюсоном

Ксения Балта заняла пятое место в прыжках в длину на ЧЕ по легкой атлетике

Ксения Балта заняла пятое место в прыжках в длину на ЧЕ по легкой атлетике

5. мар
Гол Константина Васильева помог «Ягеллонии» одержать волевую победу
ВпрокЦеликом
Торговые центры оккупируют асоциалы: бороться с этим невозможно?

Торговые центры оккупируют асоциалы: бороться с этим невозможно? (1)

Пять мошеннических схем, наиболее распространенных в Эстонии

Пять мошеннических схем, наиболее распространенных в Эстонии

Купленные в Rimi два банана и помидор привели к журналистскому расследованию: и все-таки – дурят покупателей или нет?

Купленные в Rimi два банана и помидор привели к журналистскому расследованию: и все-таки – дурят покупателей или нет?

5. мар
Полезно знать: какие продукты можно есть после истечения срока годности?
Погода
Странное видео: индюки водят хороводы вокруг дохлой кошки

Странное видео: индюки водят хороводы вокруг дохлой кошки

Погода ухудшается: на Эстонию надвигаются метель и сильный ветер

Погода ухудшается: на Эстонию надвигаются метель и сильный ветер

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Кохтла-Ярве полыхал многоквартирный дом: погибла женщина

В Кохтла-Ярве полыхал многоквартирный дом: погибла женщина

Видео: житель Ида-Вирумаа запечатлел, как полиция несколько раз нарушила ПДД

Видео: житель Ида-Вирумаа запечатлел, как полиция несколько раз нарушила ПДД (9)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Сегодня в Таллинне пройдут бесплатные консультации по проблемам, связанным с выплатой алиментов

Сегодня в Таллинне пройдут бесплатные консультации по проблемам, связанным с выплатой алиментов

В Таллинне пройдет карьерная ярмарка

В Таллинне пройдет карьерная ярмарка

Культура
Умер актер и режиссер Калью Комиссаров

Умер актер и режиссер Калью Комиссаров

Объявлен автор текста Тотального диктанта-2017

Объявлен автор текста Тотального диктанта-2017

Самые читаемые
Государство выплачивает вдовам депутатов шикарные пенсии(1)
Стыдоба! Девушка полностью разделась в клубе за 250 евро (видео)
Пять мошеннических схем, наиболее распространенных в Эстонии
Погода ухудшается: на Эстонию надвигаются метель и сильный ветер
Видео: житель Ида-Вирумаа запечатлел, как полиция несколько раз нарушила ПДД(9)
Топ комментариев
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (43)
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(33)
МИД РФ обвинил прибывших в Эстонию военнослужащих США в антироссийских акциях(26)
Глава МИД Эстонии: Россия поддается сдерживанию(24)
Таави Минник: великая Россия и прибалтийские трусы(19)
Bалюта
USD
0,947 EUR
GBP
1,158 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 03.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees