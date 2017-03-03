Немецкие политики призвали Эрдогана извиниться за сравнение германской политики с нацистской

Речь идет о заявлении, сделанном Эрдоганом на фоне конфликта вокруг турецкой политической агитации в ФРГ. 16 апреля в Турции пройдет референдум о введении президентской республики. В начале марта три немецких города - Кельн, Гаггенау и Фрехен - отказались предоставить площадки для агитации двум турецким министрам.

После отказа трех немецких городов проводить агитационные мероприятия президент Турции сравнил политику Берлина в отношении Анкары с политикой национал-социалистов. «Ваши методы ничем не отличаются от нацистских», - заявил он в воскресенье, 5 марта, в Стамбуле.

МИД Турции вызвал посла ФРГ в Анкаре для разъяснений. Официальный представитель турецкого президента назвал отмену выступлений министров «скандальным решением» и обвинил ФРГ в лицемерии и создании благовидных предлогов для нарушения свободы слова.

Агитация турецких политиков в Германии не запрещается как таковая, речь идет о соблюдении немецких законов и норм, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль. «Тот, кто хочет у нас выступать, не должен говорить то, что хотим услышать мы, но должен придерживаться наших правил», - написал глава МИД в статье, опубликованной 5 марта в газете Bild am Sonntag.

По словам немецкого министра, речь идет об уважении законодательства и общепринятых норм. «К взаимному уважению относится и соблюдение меры, и отказ от крайностей во время предвыборной борьбы с обеих сторон», - подчеркнул Габриэль.