Таллинн хочет заполучить дорожные штрафы в свой бюджет

“Мы внесли предложение об изменении Закона о дорожном движении и других законов, чтобы доход от штрафов получал владелец этих камер видеонаблюдения. Если речь идет о государственных шоссе, то это государство, а если эти камеры являются собственностью Департамента шоссейных дорог и их устанавливает какое-нибудь местное самоуправление, то он получает эту доходную базу себе”, - сказал заведующий отделом организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.

Он указал на то, что установка камеры и ее содержание обходятся дорого, и эти расходы необходимо за счет чего-то покрывать. По его словам, годовое обслуживание одной камеры, установленной на перекрестке Кристийне, обойдется примерно в 24 000 евро, а на перекрестке стоят две такие камеры. “Было бы разумно, если бы камера окупала свои расходы. Если так пойдет, очевидно, появятся новые камеры”, - добавил Рюйтельмаа.

“Если местное самоуправление может, например, выписывать штрафы за парковку, то почему оно не может делать то же самое с нарушениями, зафиксированными дорожными камерами?” – спросил он.

В прошлом году Таллинн передал камеры в Кристийне в пользование Департаменту шоссейных дорог на пять лет, зафиксированные ими штрафы взимает и кассирует в госбюджет Департамент полиции и погранохраны.