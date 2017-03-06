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Трамп подписал новый иммиграционный указ

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Власти США повторно на 90 дней вводят запрет на въезд для граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена, сообщает ТАСС.

Исключение составляют те, кому ранее была выдана виза. Это закреплено в новом исполнительном указе, который подписал президент Дональд Трамп.

Предыдущий указ в области иммиграционной политики был подписан Трампом 27 января. Этот документ, в частности, приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан упомянутых стран, в том числе Ирака.

В феврале федеральный суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа, апелляция Минюста на это решение была отклонена. Впоследствии Трамп заявил, что намерен издать новый указ.

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