Трамп подписал новый иммиграционный указ

Исключение составляют те, кому ранее была выдана виза. Это закреплено в новом исполнительном указе, который подписал президент Дональд Трамп.

Предыдущий указ в области иммиграционной политики был подписан Трампом 27 января. Этот документ, в частности, приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан упомянутых стран, в том числе Ирака.

В феврале федеральный суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа, апелляция Минюста на это решение была отклонена. Впоследствии Трамп заявил, что намерен издать новый указ.