Видео: нарвитянин, спасший 11-летнего мальчика, получил знак отличия

Двумя такими медалями третьей степени наградили 10-летнего жителя Кохтла-Ярве Диму Царинного и 27-летнего нарвитянина Кирилла Иванова.

Дима Царинный 13 ноября в городском парке Кохтла-Ярве катался с другом на санках. Второй мальчик в какой-то момент съехал в пруд у дома культуры и оказался в воде. Дима немедленно подбежал к кромке воды и протянул другу руку, вскоре на помощь им подоспела случайная прохожая - 80-летняя Людмила.

Кирилл Иванов оказался по счастливой случайности рядом с прудом на нарвской улице Выйду - проезжал на машине, когда под лед провалился 11-летний Миша. Кирилл быстро понял, что с берега до мальчика не дотянуться - и сам полез на лед и в воду. Мужчина серьезно рисковал жизнью и здоровьем, но чужого ребенка спас.

«Я очень рад, что мне дали эту награду», - поделился своими впечатлениями с репортером Postimees Кирилл Иванов. Мужчина выразил надежду, что у него больше не будет поводов получать медали, поскольку люди больше не будут тонуть.

Жена Кирилла призналась, что, когда услышала историю спасения, то ей сначала было страшно, но она очень гордится поступком мужа.

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