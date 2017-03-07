Черт и другие подробности криминальной жизни Николая Таранкова

Воробью эти слова не давали покоя настолько, что он несколько раз пытался выяснить с Таранковым отношения и даже угрожал убийством. В итоге ему, по словам самого Воробья, пришлось застрелить обидчика.

Параллельно с процессом по делу Таранкова на прошлой неделе проходили слушания по делу преступной группировки, которую, предположительно, возглавляет Андрей Кузякин. Обвиняемым по этому делу выступает и другой ее лидер Вахур Верте. И вновь в зале суда звучало слово черт.

Из стенограммы разговора Андрея Кузякина и Вахура Верте становится ясно, что сын последнего Аап назвал своего отца чертом, и это не понравилось Кузякину.

Имя Таранкова, который на протяжении десятков лет являлся в Эстонии крестным отцом преступного мира, в залах суда не звучало долгое время, так как в отношении деятельности мужчины не было доказательств.

Однако на прошлой неделе его связь с организованной преступностью упоминалась целых два раза. В первом случае Воробей признался в зале суда, что Таранков были очень влиятельным и уважаемым человеком в криминальном мире.

О Таранкове на процессе по делу преступной группировки Андрея Кузякина также рассказал один из ее членов Урмас Вельс. Он заявил, что в 2014 году общался с одним бизнесменом, которого прикрывал Кузякин. «Наверху все общаются. И самый авторитетный человек там Таранков. Кузьма (Кузякин – ред.) с ним ладит. Как Таранков скажет, так и будет», - отметил Вельс.