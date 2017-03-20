Полиция: пропавшая 75-летняя женщина найдена мертвой

Напомним, что Эльги ушла из своего дома в деревне Линнамяэ в Ляэне-Нигула во вторник, 7 марта. Она могла быть одета в длинную черную куртку и черный берет. Женщина худощавого телосложения, рост составляет около 160 см. У нее седые волосы средней длины.

У женщины были проблемы с памятью, она и ранее пропадала.