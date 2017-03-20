Полиция: пропавшая 75-летняя женщина найдена мертвой
20. март 2017 09:26
Вчера днем члены добровольной резервной спасательной группы нашли в волости Падизе 75-летнюю Эльги, которая, к сожалению, была мертва. На данный момент нет оснований полагать, что смерть женщины наступила в результате преступных действий.
Напомним, что Эльги ушла из своего дома в деревне Линнамяэ в Ляэне-Нигула во вторник, 7 марта. Она могла быть одета в длинную черную куртку и черный берет. Женщина худощавого телосложения, рост составляет около 160 см. У нее седые волосы средней длины.
У женщины были проблемы с памятью, она и ранее пропадала.