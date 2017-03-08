Сенсация: «Барселона» со счетом 6:1 обыграла «ПСЖ» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Уже на 3-й минуте матча Луис Суарес вывел каталонцев вперед, головой точно пробив по воротам после неудачной игры Кевина Траппа. В конце первого тайма Андрес Иньеста у лицевой сыграл пяткой во вратарскую, дезориентировав Траппа, который отбил мяч в колено Лейвину Курзава, от которого сфера отлетела в ворота, пишет "Чемпионат".

В начале второй половины игры Неймар заработал пенальти, который реализовал Лионель Месси, но на 62-й минуте Эдинсон Кавани забил важнейший гостевой гол для «ПСЖ», после которого «Барселоне» нужно было отличаться еще трижды. За три минуты до конца основного времени Неймар отправил мяч в ворота со штрафного удара, а на 90-й минуте реализовал пенальти за фол против Луиса Суареса. На 95-й минуте Серхи Роберто забил шестой гол, который вывел «Барселону» в 1/4 финала ЛЧ.