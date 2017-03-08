Лийза Пакоста считает, что школа дискриминирует девочек и если запрет не будет снят, то родители могут потребовать от учебного заведения 10 000 евро в качестве компенсации морального ущерба, сообщает Postimees.

«У нас школьная форма введена в 2009 году, и я не знаю, почему у одного из родителей возник в отношении нее вопрос. Я с ним не встречалась», - отметила директор школы Лууле Нийнесалу. По ее словам, после разговора с уполномоченным, вопрос о школьной форме обсуждался, в том числе и с родителями, но они выступили за сохранение формы.

По словам Нийнесалу, она не понимает логику обратившегося к уполномоченному по гендерному равноправию родителя. «У заведения свой образ: логотип, флаг, форма и они появились еще до того, как было построено здание школы».

Лийза Пакоста, в свою очередь, отмечает, что школа не обосновала в достаточной степени, почему именно ученицы 1-4 класса должны носить юбки.

«Школа говорит, что это важно для поддержания традиций. Но каким образом формируются эти традиции с первого по четвертый класс? Если школа хочет поддерживать традиции, то действительно ли нужно начинать с одежды? Может быть смысл важнее?» - спрашивает Пакоста.

По ее словам, существование такого запрета не столько проблема, сколько очень странное решение. «Большинству людей и в голову не придет, что в 2017 году в Эстонии может существовать требование, обязывающее девочек ходить только в юбках», - удивляется она.