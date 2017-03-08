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Компромисс? Обязательно посадить, а срок придумайте сами

Тийна Кауквере
Тийна Кауквере
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Министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL) не желает отказываться от плана сделать шоковое тюремное заключение для неоднократно садившихся за руль пьяными водителей обязательным, правда, решил развязать судам руки и предоставить им право самим решить, насколько длительными будет такое заключение. 

Суды выступили против планов министра, согласно которым водитель, который во второй раз попался в состоянии криминального опьянения (1,5 промилле) обязательно отправлялся бы в тюрьму. Суды пришли к выводу, что такое изменение стало бы беспрецедентным, поскольку у судей отнимается право на рассуждение – в дальнейшем они в обязательном порядке должны были бы отправлять человека за решетку, вне зависимости от обстоятельств случившегося.

После того, как министр встретился с представителями Государственного суда, адвокатуры и прокуратуры, его планы несколько изменились. Если изначально предполагалось, что неоднократно пойманного пьяным за рулем водителя отправляли бы в тюрьму сразу на пять дней, то согласно новому предложению, суд мог бы сам решать, как долго нарушитель проведет за решеткой. Водитель, вновь попавшийся за рулем в состоянии опьянения во время испытательного срока, в любом случае отправится в тюрьму, но количество дней такого шокового заключения не оговаривается.

По словам министра, государство должно жестко реагировать на рецидивистов-пьяниц за рулем. При этом свое предложение он считает компромиссом и лучшим решением, выработанном сообща с правовыми практиками.

Сегодня предложение Министерства юстиции обсудят в правовой комиссии в Рийгикогу.

Государственный суд подтвердил Postimees, что его позиция не изменилась – обязательное шоковое заключения не нужно.

Первое чтение поправок в Пенитенциарный кодекс прошло в парламенте в середине января и тогда Рейнсалу высказал обеспокоенность, что, несмотря на уже теперь за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрено лишение свободы, суды скорее применяют по отношению к нарушителю условное наказание. Министр считает, что уголовную политику нужно менять.

По данным Министерства юстиции в позапрошлом году (решения вступили в силу в 2015 году – ред.) в уголовном порядке за вождение в нетрезвом виде были наказаны 2698 человек. У четверти из них, то есть у примерно 650 осужденных, имелось действующее наказание за аналогичное правонарушение.

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