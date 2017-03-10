Биталонист Мартен Фуркад побил рекорд Бьорндалена по числу побед в сезоне

Победитель соревнований преодолел 10 километров с одним промахом на двух огневых рубежах за 22 минуты 17,0 секунды. Компанию на подиуме ему составили отстрелявшие чисто чех Ондржей Моравец (+0,6; 0) и норвежец Эмиль Хегле Свендсен (+9,4; 0).

Фуркад, досрочно обеспечивший себе победу в общем зачете Кубка мира в нынешнем сезоне, отпраздновал 13-ю победу на этапе и превзошел достижение знаменитого норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, который в сезоне-2004/2005 побеждал 12 раз.

Российские биатлонисты в спринте выступили не лучшим образом: 23. Евгений Гараничев (+1:07.3; 2); 27. Матвей Елисеев (+1:11.3; 1); 29. Антон Шипулин (+1:14.3;3); 38. Антон Бабиков (+1:28.4; 0); 60. Максим Цветков (+2:15.9; 2); 94. Дмитрий Малышко (+3:30.4; 4).

Добавим, что восьмой кубковый этап сезона должен был пройти в Тюмени, однако был перенесен из России после опубликования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.