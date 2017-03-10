Об этом сообщил в сети микроблогов Twitter руководитель сетевых ресурсов телекомпании АВС Дэн Линден, пишет ТАСС.

"Соблюдая международное право и требования дипломатического протокола, юридический отдел муниципалитета Нью-Йорка передал распоряжение Управлению судмедэкспертизы не сообщать публично причины смерти посла Виталия Чуркина, занимавшего пост постоянного представителя РФ при ООН, - приводятся в тексте слова представителя управления Джулии Болсер. - Как указывается в официальном обращении Госдепартамента США, дипломатический иммунитет, которым обладал посол Чуркин, действует и после его смерти".

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, занимавший этот пост с 8 апреля 2006 года, скончался 20 февраля за день до своего 65-летия. Как сообщили в российском дипведомстве, он ушел из жизни на рабочем месте. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.