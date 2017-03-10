Об этом сообщил в сети микроблогов Twitter руководитель сетевых ресурсов телекомпании АВС Дэн Линден, пишет ТАСС.
"Соблюдая международное право и требования дипломатического протокола, юридический отдел муниципалитета Нью-Йорка передал распоряжение Управлению судмедэкспертизы не сообщать публично причины смерти посла Виталия Чуркина, занимавшего пост постоянного представителя РФ при ООН, - приводятся в тексте слова представителя управления Джулии Болсер. - Как указывается в официальном обращении Госдепартамента США, дипломатический иммунитет, которым обладал посол Чуркин, действует и после его смерти".
Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, занимавший этот пост с 8 апреля 2006 года, скончался 20 февраля за день до своего 65-летия. Как сообщили в российском дипведомстве, он ушел из жизни на рабочем месте. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.
NYC Medical Examiner won’t publicly disclose cause of death for Russian Amb. Churkin: "Churkin’s diplomatic immunity survives his death." pic.twitter.com/hLoJH9KNHM— Dan Linden (@DanLinden) 10 марта 2017 г.