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Судмедэксперты Нью-Йорка не опубликуют заключение о причинах смерти Чуркина1

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Управление судмедэкспертизы Нью-Йорка не будет публиковать информацию о причинах смерти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, поскольку в данном случае действует правило дипломатического иммунитета.

Об этом сообщил в сети микроблогов Twitter руководитель сетевых ресурсов телекомпании АВС Дэн Линден, пишет ТАСС.

"Соблюдая международное право и требования дипломатического протокола, юридический отдел муниципалитета Нью-Йорка передал распоряжение Управлению судмедэкспертизы не сообщать публично причины смерти посла Виталия Чуркина, занимавшего пост постоянного представителя РФ при ООН, - приводятся в тексте слова представителя управления Джулии Болсер. - Как указывается в официальном обращении Госдепартамента США, дипломатический иммунитет, которым обладал посол Чуркин, действует и после его смерти".

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, занимавший этот пост с 8 апреля 2006 года, скончался 20 февраля за день до своего 65-летия. Как сообщили в российском дипведомстве, он ушел из жизни на рабочем месте. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.

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