В США поезд со спиртом сошел с рельсов и загорелся

Инцидент произошел возле городка Граеттингер после того, как состав проехал по мосту через приток реки Де-Мойн. В него входило четыре локомотива и 100 цистерн с этанолом, опрокинулись по меньшей мере 27 из них, в некоторых вспыхнуло пламя.

О пострадавших не сообщается, в поезде находились два машиниста, они спаслись. Была проведена эвакуация окрестных жителей, в тот же день они вернулись в свои дома.

Местные власти приняли решение дать спирту догореть, пожар продолжался более 15 часов.

В настоящее время специалисты департамента природных ресурсов выясняют экологическую обстановку в районе крушения и устанавливают, попал ли этанол в воду.

Национальный совет безопасности на транспорте направил к месту аварии 15 человек для расследования случившегося.