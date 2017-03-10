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Нехватка парковочных мест мешает развитию Ласнамяэ

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Представители районной управы Ласнамяэ и вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт встретились с действующими в районе предпринимателями.

В пятницу, 10 марта, представители районной управы Ласнамяэ во главе со старейшиной района Марией Юферевой, а также вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт встретились с предпринимателями, деятельность которых связана с районом. 

«За последние годы Ласнамяэ очень сильно преобразился. Во многом это произошло благодаря энтузиазму частных фирм, не побоявшихся возвести здесь новые торговые центры, проекты жилой застройки и места общественного питания. Я верю, что все мы заинтересованы в том, чтобы район Ласнамяэ был современным и благополучным, чтобы его жители оставались здесь жить и работать», − сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

В ходе встречи о своих планах на будущее рассказали представители производственных предприятий, торговых сетей и сетей общественного питания, а также фирм недвижимости и спортивных клубов. Стороны согласились, что хотя Ласнамяэ и является районом с очень высоким потенциалом развития, серьезной проблемой является нехватка парковочных мест. Зачастую именно это становится препятствием на пути возведения новых объектов и других планов по расширению бизнеса.

По словам Марии Юферевой, районная управа сейчас рассматривает несколько вариантов решения проблем с парковкой. «Мы также приветствуем инициативу предпринимателей по возведению здесь новых парковочных домов», − добавила Юферева.

Наряду с недостатком парковочных мест представители прежде всего предприятий недвижимости выразили недовольство слишком длинным сроком рассмотрения детальных планировок и разрешений на строительство. Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт заверил собравшихся, что городские власти осведомлены об этой проблеме и активно ищут пути ее решения.

В числе других названных предпринимателями проблем были также хаотичное дорожное движение и состояние улицы Бетоони.

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