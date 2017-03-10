Видео читателя: полиция проверила на трезвость не водителя, а пассажира

Читатель Postimees прислал видео, на котором проверку проходила праворульная машина, поэтому водитель был с правой стороны. Но полиция этого не заметила и проверку на трезвость прошел пассажир.

Поскольку пассажир был трезв, полиция вежливо его поблагодарила и разрешила ехать дальше. По словам водителя машины, ему проходить проверку на трезвость так и не пришлось.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Хелен Ульдрих, речь идет о человеческой ошибке: «Конечно, мы побеседуем с коллегой и обратим внимание, что даже в конце рабочего дня защитникам правопорядка не позволительно поддаваться рутине или усталости и надо сохранять бдительность и внимательность».