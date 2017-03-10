Фото и видео: бывший полицейский, обвиняемый в убийстве, отрицает свою вину

В роли обвиняемого по делу проходит бывший сотрудник отряда быстрого реагирования полиции, 29-летний Рано Хылпус. Его обвиняют в том, что вечером 23 сентября 2016 года примерно в 20 часов в подъезде дома по адресу Маяка, 44 в Таллинне он выстрелил в грудь своему собутыльнику. Жертва скончалась на месте. Следствие позже установило, что Хылпус и ранее нападал на жертву.

По данным прокуратуры, мужчина злоупотреблял алкоголем. На момент совершения преступления он был пьян, так как распивал спиртное в компании с жертвой.

После зачтения обвинительного заключения Рандо не признал своей вины. "Это был ужасный несчастный случай", - сказал он.

По словам защитника Рандо, обвинения не обоснованы, очень мало доказательств, свидетелей нет, а сам Хылпус ничего не помнит.

Защитник утверждает, что улики указывают на борьбу на месте происшествия. Поэтому, считает защита, выстрел мог быть сделан во время борьбы, не осознано со стороны обвиняемого. Поэтому, по их оценке, речь не идет о намеренном убийстве.

Защитник говорит, что до сих пор существует несколько версий произошедшего и, пока нет одной версии, его клиента судить нельзя.