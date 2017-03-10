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В Таллинне машина врезалась в дорожное ограждение, пострадал водитель

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Вчера в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадал 18-летний водитель.

Вчера, 12 марта, в 03.31 в Таллинне возле Палдиского шоссе, 229 произошло ДТП. 18-летний водитель Opel Astra потерял управление автомобилем и врезался в дорожное ограждение.

Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбольницаводительдтпограждениеталлинн
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