В Таллинне машина врезалась в дорожное ограждение, пострадал водитель

Вчера, 12 марта, в 03.31 в Таллинне возле Палдиского шоссе, 229 произошло ДТП. 18-летний водитель Opel Astra потерял управление автомобилем и врезался в дорожное ограждение.
Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Вчера в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадал 18-летний водитель.
Вчера, 12 марта, в 03.31 в Таллинне возле Палдиского шоссе, 229 произошло ДТП. 18-летний водитель Opel Astra потерял управление автомобилем и врезался в дорожное ограждение.
Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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