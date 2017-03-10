Калле Муули: прием беженцев в Эстонии необходимо прекратить

В Эстонию на основании европейской программы распределения привезены всего двадцать семей беженцев. Но несмотря на то, что полиция тщательно проверяла сведения о них, в этом небольшом количестве семей в течение очень короткого времени произошло два случая крайне жестокого семейного насилия и двух отцов семейств подозревают в совершении тяжких преступлений, совершенных в отношении их жен.

Эти случаи показывают, что предварительная проверка со стороны полиции работает недостаточно хорошо. Беженцы, напавшие на своих супруг в Хаапсалу и Таллинне, могли иметь безупречную репутацию у себя на родине как хорошие семьянины. Также возможно, что на родине у них никогда не возникало подобных конфликтов. Ссоры, приведшие к жестоким преступлениям, возникли в семьях беженцев лишь тогда, когда они приехали в Эстонию, где они должны приспосабливаться к совершенно другому жизненному укладу и культурному пространству. Очевидно, в связи с этим невозможно на основании прежнего поведения военных беженцев предусмотреть, как они себя поведут и как приспособятся к чужой стране, где живут совсем не так, как у них на родине.

Поскольку проверка полиции, очевидно, не дала желаемых результатов, следует срочно пересмотреть те критерии, на основании которых полиция проводит эти проверки и решает, кому будет предоставлено убежище по программе распределения ЕС. До тех пор пока причины ошибок, допущенных при переселении беженцев, неясны и критерии не пересмотрены, следует приостановить прием беженцев на основании этой программы. Это необходимо и для того, чтобы не увеличивать число жестоких случаев семейного насилия в Эстонии, и для защиты самих семей беженцев от конфликтов, которые возникают в этих семьях в чужом культурном пространстве. Случаи в Хаапсалу и Ласнамяэ показывают, что на кону человеческая жизнь. Поэтому на подобные случаи необходимо быстро и решительно реагировать.

Два случая насилия

В ноябре прошлого года был взят под стражу отец семьи из Сирии, проживающей в Хаапсалу. Утверждается, что мужчина, проживший несколько месяцев в Эстонии, 12 ноября угрожал убить свою жену. По словам прокуратуры, в настоящее время он по-прежнему находится под стражей, суд будет слушать его дело в мае.

На прошлой неделе на время предварительного следствия был взят под стражу военный беженец из Сирии, проживающий на улице Маяка в Ласнамяэ, которого подозревают в поджоге собственной жены.