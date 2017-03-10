Повторно попавшийся на распространении детской порнографии мужчина получил условный срок

Согласно обвинению, с начала 2014 до конца 2015 года Рихо сделал доступными в Сети из расположенного у него дома компьютера почти 500 медиафайлов, где лица моложе 14 лет изображались в эротических или порнографических сюжетах. Рихо и раньше привлекался к ответственности за подобное преступление.

В понедельник Пярнуский уездный суд признал Рихо виновным в изготовлении и распространении детской порнографии лицом, которое уже ранее совершало подобное преступление, и приговорил его к одному году тюрьмы. Вместе с частью ранее назначенного наказания полный срок составляет два года и два месяца. Срок является условным с испытательным сроком в два года и шесть месяцев.