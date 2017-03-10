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Der Standard: в России растет пропасть между богатыми и бедными2

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"Экономический кризис в России миновал - по крайней мере, для олигархов. В 2016 году российские миллиардеры смогли увеличить свои капиталы в общей сложности на 34,5 млрд долларов - до 192 млрд долларов. Причиной стала возросшая доходность на рынке российских ценных бумаг после роста цен на сырьевые ресурсы", - пишет в Der Standard Андре Баллен. Перевод статьи приводит портал Inopressa.ru.

Как сообщает журналист, самым богатым российским толстосумом стал совладелец газовой компании "Новатэк" и СИБУР Леонид Михельсон - по данным агентства Bloomberg, его состояние оценивается в 16,8 млрд долларов.

"Рост доходов ощущается и среди долларовых миллионеров: их количество за прошлый год выросло на 10%", - говорится в статье.

"Что касается части населения с самым низким доходом, то здесь в России вырисовывается менее радужная картина. По данным статистического ведомства Росстат, впервые за период с ноября 2014 года в январе текущего года был зафиксирован рост реальных доходов населения. Однако, согласно анализу российского государственного Внешэкономбанка, 8,1% роста отмечается лишь благодаря однократной выплате пенсионерам 5 тыс. рублей, которой правительство заменило индексацию пенсий в соответствии с ростом инфляции из-за нехватки бюджетных средств", - поясняет Баллен.

Все больше людей в России вынуждены обращаться за социальной помощью, свидетельствуют данные статистики. По информации Аналитического центра при правительстве РФ, доля выплат по зарплатам в совокупном доходе сократилась на 0,8%, до 64,8%, однако количество обращений за социальными выплатами достигло рекордной отметки 19,1%. Впервые за время кризиса увеличился коэффициент Джини, статистический показатель степени расслоения общества, - теперь он составляет почти 40%, говорится в статье.

Сокращение доли зарплат не имеет никакого отношения к росту безработицы, продолжает автор. Предприятия экономят и вместо того, чтобы сокращать штат, уменьшают зарплаты, поясняет директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. "Риск перекладывается такими образом на самих сотрудников - хочешь, увольняйся, не хочешь - мирись с минимальной зарплатой".

В то время как правительство объявляет об окончании кризиса, растет число тех, кто, согласно опросам, говорит об "ухудшении положения" - их число составляет 38%, говорится в статье.

Источник: Der Standard
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