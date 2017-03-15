Департамент рекомендует пользователям Windows обновить программное обеспечение

Департамент рекомендует пользователям Windows обновить программное обеспечение2
15. март 2017 18:24
Департамент государственной инфосистемы (RIA) рекомендует пользователям компьютеров с операционной системой Windows обновить программное обеспечение.
В обновлении нуждаются все версии Windows начиная с Vista и Server 2008, сообщило ведомство. Для обеспечения необходимой защиты компания Microsoft выпустила необходимые обновления. По оценке RIA, более ранние версии Windows также находятся в группе риска.
RIA рекомендует отказаться от использования операционных систем Windows XP, Server 2003 и более старого ПО, поскольку обновления для их больше не выпускают.
Для обеспечения необходимой защиты компьютера достаточно установить обновления, предлагаемые Windows.