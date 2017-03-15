Департамент рекомендует пользователям Windows обновить программное обеспечение

В обновлении нуждаются все версии Windows начиная с Vista и Server 2008, сообщило ведомство. Для обеспечения необходимой защиты компания Microsoft выпустила необходимые обновления. По оценке RIA, более ранние версии Windows также находятся в группе риска.

RIA рекомендует отказаться от использования операционных систем Windows XP, Server 2003 и более старого ПО, поскольку обновления для их больше не выпускают.

Для обеспечения необходимой защиты компьютера достаточно установить обновления, предлагаемые Windows.