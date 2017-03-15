Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Департамент рекомендует пользователям Windows обновить программное обеспечение

2
BNS/Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Windows 10. Иллюстративное фото. | ФОТО: ROBERT GALBRAITH/REUTERS

Департамент государственной инфосистемы (RIA) рекомендует пользователям компьютеров с операционной системой Windows обновить программное обеспечение.

В обновлении нуждаются все версии Windows начиная с Vista и Server 2008, сообщило ведомство. Для обеспечения необходимой защиты компания Microsoft выпустила необходимые обновления. По оценке RIA, более ранние версии Windows также находятся в группе риска.

RIA рекомендует отказаться от использования операционных систем Windows XP, Server 2003 и более старого ПО, поскольку обновления для их больше не выпускают.

Для обеспечения необходимой защиты компьютера достаточно установить обновления, предлагаемые Windows.

Наверх