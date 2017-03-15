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В США двух сотрудников ФСБ обвинили в хакерской атаке на Yahoo

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Rus.Postimees.ee
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Хакер. Иллюстративное фото. | ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Минюст США предъявил обвинения в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 году троим россиянам, в том числе, двум сотрудникам ФСБ РФ, говорится в заявлении ведомства. Сообщается, что их зовут Игорь Сущин и Дмитрий Докучаев.

Еще два фигуранта дела - хакеры, участвовавшие во взломе. Один из них - гражданин РФ Алексей Белан, другой - гражданин Канады казахского происхождения Карим Баратов, сообщает Интерфакс.

Причем хакер из России, по словам исполняющей обязанности помощника генпрокурора США Мэри Маккорд, находится в списке самых разыскиваемых киберпреступников ФБР.

В заявлении также говорится, что Белан с 2013 года находится в розыске по линии Интерпола и даже был задержан в одной из европейских стран по запросу США, но "смог сбежать в Россию". Уже в РФ он якобы по заданию сотрудников ФСБ Сущина и Докучаева участвовал в атаке на Yahoo.

Карим Баратов был арестован в Канаде 14 марта, его дальнейшая судьба зависит от канадских властей.

По мнению американского минюста, целью хакеров были имэйлы чиновников из РФ и США, журналистов, сотрудников финансовых служб и других бизнес-структур.

В 2016 году Yahoo! сообщила, что в 2014 году хакеры получили доступ к данным около 500 млн пользователей ее интернет-сервисов.

Ранее сообщалось, что сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев был арестован в РФ по делу о госизмене.

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