Политики едут в Москву налаживать отношения

С 18 по 20 апреля в Москве пройдет транспортная и логистическая ярмарка TransRussia 2017, в которой примет участие и Фонд развития предпринимательства (EAS). В головах членов парламентской экономической комиссии созрела идея, что и они могли бы отправиться в Москву – помочь предпринимателям.

По словам Кокка, в боксе EAS расположатся, как минимум, 11 эстонских логистических предприятий, в числе которых и несколько государственных фирм.

«Сейчас предприниматели говорят, что на транзите бюджет Эстонии потерял 300 миллионов евро, и в последние десять лет объем товаров упал в четыре раза. Одной из причин тут стало то, что политики не пришли на помощь предпринимателям, когда они ездили представлять свои предприятия и заключать договоры», - объяснил Кокк.

И хотя поездка членов комиссии определится только в начале следующей недели, по словам Кокка, есть план быть представленными на ярмарке 18 апреля. Он утверждает, что поездку комиссии поддержали представители всех фракций, и в каждой фракции есть люди, которые хотели бы поехать.

По словам члена экономической комиссии от Партии реформ Кристена Михала, он об этой поездке не знает, но тоже читал о ней в пресс-сообщении. По его оценке, роль политиков заключается в том, чтобы вежливо общаться с другими странами и помогать открывать двери других стран перед своими предпринимателями.

«И все же, время от времени распространяющееся утверждение, что политики привозят из Москвы товар, должно иметь и ответ: а что мы даем Москве за это? Если речь идет о нормальном товарообмене, то политикам там, по сути, делать нечего. А если есть, то реальный товар это не то, что везут из России по железной дороге», - критически высказался Михал.

По словам представителя Центристской партии в экономической комиссии Эрки Сависаара, сейчас предпринимается попытка сделать в отношениях с востоком то, чего не делали в течение 17 лет: «По моему, Европа вполне свободно общается в Россией. Если у нас есть политические расхождения, то они не должны мешать добрососедским отношениям и предпринимательству», - сказал Сависаар и добавил, что позицию по санкциям Евросоюза в отношении России никто менять не собирается.

По словам и Сависаара, и Кокка нужно видеть, что делают соседние с Эстонией страны. «Если у нас транзитный поток упал в четыре раза, то в Латвии - только на 15 процентов. То же самое и в Финляндии. Эстония единственная, кто потерял в разы», - сказал Кокк.

«Сейчас объем перевозок на железной дороге составляет 12, 5 миллиона тонн. Чтобы ЭЖД мог себя содержать, его нужно увеличить до 25 миллионов. Это должно быть целью Эстонии и политиков, чтобы достичь поставленной цели», - сказал Кокк. Состоятся ли другие официальные встречи, пока неизвестно.

Ранее, при нынешнем составе Рийгикогу, визиты в Россию осуществлялись два раза. В июне 2015 года состоялся визит членов спецкомиссии по контролю за госбюджетом в Росси, чтобы получить обзор о происходящем при пересечении границы. В Россию ездили Михаил Стальнухин, Яак Аавиксоо, Хенн Пыллуаас, Танель Талве, Кристьян Кылялг. В октябре того же года в Россию ездили члены Эстоно-Российской парламентской группы Игорь Грязин, Виктория Ладынская, Ольга Иванова и Андрес Аммас.