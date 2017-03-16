Метадон - легальный кайф даже в тюрьмах Эстонии

С помощью метадона, то есть синтетического опиоида проводят не только лечение наркотической зависимости, но и длительное поддерживающее лечение, которое не ставит целью освобождение от зависимости. То есть это легальное нахождение под кайфом, которое не приносит ущерба другим, объясняет газета со ссылкой на специалистов.

В Эстонии метадоновое лечение проходят около 1000 человек.

«Важно понять, что опиоидная зависимость - это хроническая болезнь. Ее непросто вылечить, но она излечима, - объясняет Алена Курбатова, заведующая в Институте развития здоровья отделом предупреждения инфекционных заболеваний и наркомании. - Рецидивы, то есть обострения состояния встречаются при всех хронических болезнях, в том числе при зависимости. Например, гипертоническая болезнь и диабет - тоже хронические заболевания, которые нельзя полностью вылечить, но которые возможно лечить».

По словам Курбатовой, вдобавок к лекарству пациенту необходимо оказывать психиатрическую, психологическую и социальную помощь с целью улучшить его физическое и душевное здоровье, а также социальное положение.

Все это распространяется и на заключенных преступников. По данным Министерства юстиции, по состоянию на конец 2016 года в тюрьмах страны содержалось 854 лица с диагнозом зависимости, что составляет 32 процента общего числа заключенных.

«В случае длительного срока наказания возможно предложить заключенному и другие возможности для лечения и реабилитации, и поэтому метадоновое лечение, как правило, не длится годами», - уточнила директор отдела реабилитации в отделе тюрем Министерства юстиции Марет Мильян.

По ее рассказу, в тюрьме метадоновое лечение назначает психиатр, препарат дает заключенным работник здравоохранения, и за процессом следит надзиратель. «Лекарство нужно обязательно сразу же принять и запить водой. После этого обязательно нужно показать надзирателю рот, чтобы можно было убедиться, что метадон принят корректно. Таким образом к минимуму сводится вероятность, что метадон попадет к лицам, которым он не показан», - заверила Мильян.

Хотя, по утверждению Минюста, прием метадона в тюрьмах происходит под строгим надзором медика, у заключенных иногда возникает сильное искушение на этой почве заняться наркобизнесом. Пример: недавно вступило в силу решение Вируского уездного суда о наказании сидевшего в Вируской тюрьме 32-летнего вора и наркомана Романа, который утаил дозу метадона в объеме, способном вызвать наркотическое опьянение у восьми человек.

Преступная схема была такой, что Роман и находившийся в соседней камере заключенный перед выходом на прогулку выносили к контейнеру свою мусорную корзину. Роман прятал на дне своей корзины завернутый в пакет тюбик зубной пасты, в котором был спрятан метадон. На обратном пути заключенные обменивались корзинами. Этот обман однажды заметили надзиратели.

На сегодня уже находящийся на свободе Роман получил за то преступление и за несколько магазинных краж новый условный срок.