Более половины эстонцев верят в высшие силы и в людей со сверхспособностями

«33% жителей Эстонии в возрасте 15-74 идентифицируют себя с помощью какой-либо религии. 29% считают себя христианами, 3% - язычниками, оставшиеся (1%) принадлежат к другим религиям (буддизм, ислам). 34% считают себя духовными, но нерелигиозными людьми. Принадлежность к христианам более характерна для людей старшего возраста (50+) и неэстонцев. Это очень в духе человека – верить во что-нибудь: в Эстонии один из самых низких в мире показателей веры в Бога, и эту пустоту может успешно заполнить эзотерика», - объяснила эксперт по поведенческим моделям Emor Хейди Рейнсон.

«Для каждого человека важно его здоровье – это тема, с помощью которой очень легко манипулировать людьми. Им указывают на чудесные исцеления, приводят примеры якобы из реальной жизни, и в таких случаях люди не углубляются в реальные факты или научный подход. Например, в целительные силы кристаллов верят 36% жителей Эстонии - это примерно 350 000 жителей Эстонии в возрасте от 15 до 74. Какой рыночный потенциал для продавцов кристаллов! Вера в кристаллы больше присуща женщинам», - рассказала Хейди Рейнсон.

38% жителей Эстонии верят в существование внеземных цивилизаций, представители которых время от времени посещают нашу планету. 47% жителей Эстонии верят в какие-либо теории заговора. Это больше характерно для неэстонцев.

Некоторые примеры:

30% верят в секретные организации, которые на самом деле правят миром.

10% верят в то, что ни один космический корабль на самом деле не приземлялся на Луне.

6% верят, что многие мировые лидеры на самом деле могут быть рептилоидами.

Опрос провела фирма Kantar Emor в феврале 2017 года по всей Эстонии. Выборка: 923 респондента в возрасте 15-74.