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Яна Тоом приглашает на открытую дискуссию «Сирийский кризис: есть ли выход?»

Rus.Postimees.ee
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Яна Тоом. | ФОТО: Sander Ilvest

Эстонское бюро депутата Европейского парламента Яны Тоом приглашает на открытую дискуссию «Сирийский кризис: есть ли выход?» Начало в воскресенье, 19 марта 2017 года, 13.00 в большом зале Национальной библиотеки (Таллинн, ул. Тынисмяги, 2).

В дискуссии примут участие:

Урмас Паэт, депутат Европарламента от Эстонии, ALDE; бывший министр иностранных дел Эстонии, два раза побывавший в Сирии

Андрей Мамыкин, депутат Европарламента от Латвии, S&D;  побывал в Сирии дважды

Алексей Муравьёв, востоковед, историк, религиовед; руководитель секции Ближнего востока Школы востоковедения НИУ ВШЭ, доцент, кандидат исторических наук

Алексей Иванов, журналист ПБК; побывал в Сирии один раз

Яна Тоом, депутат Европарламента от Эстонии, ALDE; побывала в Сирии три раза

Участники дискуссии поделятся своими знаниями и мнениями о ситуации в Сирии; депутаты Европарламента Яна Тоом, Андрей Мамыкин и журналист Алексей Иванов расскажут о своей последней поездке в Сирию 9-13 марта 2017 г.

Модератор дискуссии - Эрик-Нийлес Кросс. Вход на мероприятие свободный. Рабочие языки - русский и эстонский.

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