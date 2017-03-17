Таллиннскому убийце с битой выплатят компенсацию в 750 евро

Госсуд частично удовлетворил жалобу 34-летнего Баюка и постановил, что Таллиннская тюрьма должна выплатить заключенному 750 евро в качестве компенсации за причиненный ему неимущественный вред в связи с его содержанием в унижающих человеческое достоинство условиях в Таллиннской тюрьме с 24 марта 2011 года по 1 февраля 2012 года, передает портал ERR.

Баюк потребовал через суд компенсацию от тюрьмы в размере 9620 евро за 481 день, однако суд счел, что обоснована выплата компенсации за значительно меньший срок и в гораздо более скромном размере.

Согласно обвинению, 23 ноября между 7-8 часами у пруда Шнелли в Таллинне Баюк напал на двух женщин и избил их битой. Одна из пострадавших, синоптик Института метеорологии и гидрологии Криста Одакиви, в результате полученных травм спустя несколько дней скончалась в больнице.

21 марта 2011 года Харьюский уездный суд признал его виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах, попытке убийства, изнасиловании и вождении автомобиля в нетрезвом виде и приговорил к 20 годам лишения свободы.

Адвокат Баюка ходатайствовал в Таллиннском окружном суде о смягчении приговора, однако окружной суд апелляционную жалобу не удовлетворил. Приговор окончательно вступил в силу в конце декабря 2011 года, когда Госсуд не принял в рассмотрение жалобу адвоката.