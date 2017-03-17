Испанский педофил довел подростка из Эстонии до самоубийства

Полиция задержала Санчеса в сентябре прошлого года, однако общественности об этом сообщили только сегодня. Правоохранительные органы вышли на педофила после того, как один из испанских родителей обнаружил, что его сын обменивался в интернете с якобы несовершеннолетней девушкой интимными фотографиями. Полиция выяснила, что в действительности подросток отправил фотографии 30-летнему Бенхамину Кабельо Санчесу.

Ранее Санчеса дважды задерживали за аналогичную деятельность - в 2008 и 2010 году. Санчез находил своих жертв в интернете, представляясь несовершеннолетним юношей или девушкой. Для того, чтобы вызвать доверие жертвы, он отправлял им откровенные фотографии и видео, утверждая, что на них изображен он. Когда жертва отправляла мужчине свои фото или видео в ответ, тот начинал шантажировать несовершеннолетнего, требуя новых снимков.

Полицейские конфисковали у мужчины компьютер и смарт-устройства, на которых хранилось свыше 2000 фото и видео педофильского содержания.

Десять лет назад Санчес шантажировал десятки несовершеннолетних в Эстонии. Полиция установила, что преступник общался по интернету с 43 подростками из Эстонии.

Он представлялся несовершеннолетней дочерью сотрудника испанского посольства в Эстонии Элизой. Любимыми городами педофила были Вильянди, Валга, Таллинн, но ему присылали фотографии и с Сааремаа, Хийумаа, из Хаапсалу, Тарту, Йыгева, Раквере и Воору. Получив снимки, Санчес угрожал разослать их знакомым жертв.

Несмотря на то, что испанская полиция по просьбе эстонских коллег провела обыски в доме Бенхамина и конфисковала его компьютер еще в 2008 году, это его не остановило. Педофил продолжал преследовать жертв, заходя в интернет из интернет-кафе. Преследования прекратились только после его ареста.

В 2008 году из-за Санчеса покончил с собой подросток из Эстонии, который не выдержал давления и шантажа.